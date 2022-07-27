وصفة إزالة الشعر بالفازلين نهائيا من الجذور بدون ألم وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

وصفة إزالة الشعر بالفازلين، هناك العديد من الطرق والأساليب التي تستخدمها النساء والفتيات لإزالة الشعر الزائد منها شفرات حَلْاقة للسيدات، حَلْوى، ماكينة براون، كريمات إزالة الشعر، وأخيراً ظهرت طريقة إزالة الشعر بالليزر، وكل امرأة أو فتاة تستخدم الطريقة التي يناسبها حسب نوع بشرتها، إلا أن بعض هذه الأساليب غير فعالة أو تجعل الشعر ينمو بشكل أسرع وأكثر خشونة من ذي قبل، وهُو ما يولد الشعور بعدم الراحة والإحباط خاصة لدى المتزوجات. ، وآخرون يسببون ألماً شديداً أثناء عمليات إزالة الشعر.

وصفة الصبح بالفازلين

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الفازلين الأصلي (حسب حجم المناطق المراد إزالتها).

موس الحَلْاقة.

كيف تستعد

نقوم بدهن المنطقة التي ينمو فِيْها الشعر الزائد بالفازلين.

نبدأ بتمرير الموس فوق المنطقة المطلية بالفازلين لإزالة الشعر الزائد فِيْ اتجاه نمو الشعر.

ضعي طبقة أخرى من الفازلين على نفس المنطقة التي أزلت الشعر منها، ودلكي بلطف لبضع دقائق.

ستلاحظين أنك تقومين بإزالة الشعر الزائد فِيْ وقت قياسي، وبدون الشعور بأي ألم، مع ترطيب بشرتك وجعلها أكثر نعومة وحيوية.

وصفة للفازلين ونبات السعد لازالة الشعر الزائد

يمكنك استخدام هذه الطريقة للتخلص من الشعر الزائد فِيْ منطقة العانة

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة نبتة سعد مطحون.

أشرطة لاصقة.

كيف تستعد