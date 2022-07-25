وصفة التبييض السريع ستجعل وجعك كالعروس فِيْ أقل من 10 دقائق

وصفة التبييض السريع سيجعل وجهك يبدو كوجه العروس فِيْ أقل من 10 دقائق، ويعتقد البعض أن مشكلة تفتيح البشرة تأتي بين عشية وضحاها، لكن هذا الأمر يتطلب الصبر والالتزام بالتعليمات التي تساعد على تفتيح البشرة وتصبغها أو سوادها. تُعاني الفتيات والنساء لأسباب عديدة أهمها التعرض المستمر للشمس دون الالتزام باستخدام واقي الشمس، المبالغة فِيْ استخدام مستحضرات التجميل التي تترك التصبغ على الجلد، وعدم اتباع نظام غذائي غني بالفِيْتامينات والمهم. العناصر التي تساعد على منح بشرتك النضارة والحيوية التي تحتاجها، وهناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكنك القيام بها تفتيح البشرة لكن يجب الالتزام بتطبيق هذه الوصفات بشكل مستمر حتى يبدأ تأثيرها فِيْ الظهُور وتعطي النتائج المرجوة.

وصفة التبييض السريع

يقف خارجا طرق طبيعية لتفتيح البشرة. وهُو يختلف عن غيره من المواد الصناعية، لأنه لا يضر البشرة، وتظهر فعاليته بسرعة بالاستمرار والمثابرة عليه، ومن بين الطرق التي يمكن أن يفتيح البشرة بها

وصفة البابايا للبشرة

تحتوي البابايا على مجموعة من العناصر التي تساعد فِيْ إنتاج الكولاجين، ويمكن تحضير قناع البابايا عن طريق هرس قطع صغيرة من البابايا مع قطرات من عصير الليمون ووضعها على الجلد لمدة 10 دقائق، وغسلها جلد حسنًا، مع التكرار مرتين على الأقل فِيْ الأسبوع.

وصفة الزبادي للبشرة

يساعد الزبادي على إزالة تصبغ الجلد ويقلل من ظهُور البقع الداكنة.

لذلك نقوم بخلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل لعمل خليط متماسك.

ثم ضعيه على الجلد لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء.

وصفة سلق البطاطس السريع

تحتوي البطاطس على فِيْتامين سي وهُو مفِيْد جدا للبشرة ويمكن أن تحقق فائدة كبيرة فِيْه تفتيح البشرة نقطع البطاطس إلى شرائح ونستخدمها فِيْ فرك القشر، ونتركها تجف ونغسلها بالماء.

روتين العناية بالبشرة من أجل التفتيح