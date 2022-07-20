وصفة التبييض الصاروخية لتفتيح الوجه واليديين وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة فِيْ غضون دقائق

بياض الوجه واليدين من أكثر الأشياء التي تجمل الفتيات والنساء ويزيد من أنوثتهن، فالكثير من الفتيات ذوات البشرة الداكنة يبحثن عن طريقة تتكون من خامات طبيعية تساعد فِيْ تفتيح الوجه واليدين، ونحن نقدم لك وصفة آمنة تتكون من الزبادي وزيت الجوجوبا والحَلْيب والسكر ودقيق الشوفان وعصير الليمون، تعمل هذه الوصفة على تبييض الوجه واليدين بطريقة جذابة وطبيعية لأن هذا الخليط يحتوي على عصير الليمون الذي يحتوي على فِيْتامينات تخترق الجلد وتعمل على إزالة جميع الجلد الميت وبالتالي تجديد خلايا الجلد، وتعمل على مظهر الوجه بالنضارة والحيوية، وبما أن الوجه تعتبر الأيدي من أكثر المناطق المعرضة لتأثيرات البيئة الخارجية، مثل مثل حرارة الشمس والغبار والبكتيريا. لذلك، هم الأغمق والأغمق. يجب أن نعتني بالنظافة الشخصية من خلال غسل وجوهنا وأيدينا دائمًا بالماء، واستخدام المرطبات الطبيعية للبشرة. للحفاظ عليه لا ننصح باستخدام المنتجات الكيماوية التي تعمل على تفتيح البشرة بطريقة غير مصرح بها طبيعية لأنها تضر الجلد وتسبب ظهُور بعض الأمراض الجلدية مثل الحساسية والبثور والأكزيما، وتباع هذه المنتجات مجاناً . أسعارها مناسبة للجميع لكن الوصفة التي سنقدمها متوفرة بأسعار رمزية.

جميع الفتيات بدون استثناء يرغبن فِيْ الحصول على بشرة بيضاء ناصعة وأيضًا يرغبن فِيْ تبييض أيديهن، لكن يجب الحصول على ذلك بطريقة طبيعية ليس لها آثار سلبية تظهر على الوجه، ولتحقيق ذلك يمكننا استخدام خلطة طبيعية كخليط النشا القادر على تبييض الوجه واليدين.

مكونات خليط لتبييض الوجه واليدين.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقتان صغيرتان من زيت الجوجوبا

ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل

ملعقتان من السكر

ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من زيت الليمون

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الخيار

طريقة عمل وصفة لتبييض الوجه واليدين.