وصفة الفازلين السحرية الرهِيْبة لازالة شعر الوجة والجسم بدون ألم نهائي

يعتبر الفازلين من أهم مستحضرات التجميل التي تعرفها كل فتاة وله العديد من الاستخدامات المتنوعة، للفازلين فوائد لا حصر لها للبشرة حيث يعمل على ترطيب البشرة بشكل طبيعي ويحمي البشرة من التعرض للتشقق، وهُو مادة طبيعية تفعل ذلك. لا تحتوي على أي مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة وتلجأ بعض الفتيات إلى استخدام الفازلين لإزالة شعر الوجه.

فازلين لإزالة الشعر

نلاحظ أن الفازلين من أفضل المكونات الطبيعية التي نستخدمها لإزالة الشعر بسهُولة ولا يتطلب أي جهد ووقت مثل الياقة التقليدية التي تتبعها معظم الفتيات، ويمكننا استخدام تلك الوصفة على النحو التالي

مكونات

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركَمْ.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

كيف تستعمل