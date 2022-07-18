وصفة الفازلين السحرية الرهِيْبة لازالة شعر الوجة والجسم بدون ألم نهائي

يعتبر الفازلين من أهم مستحضرات التجميل التي تعرفها كل فتاة وله العديد من الاستخدامات المتنوعة، للفازلين فوائد لا حصر لها للبشرة حيث يعمل على ترطيب البشرة بشكل طبيعي ويحمي البشرة من التعرض للتشقق، وهُو مادة طبيعية تفعل ذلك. لا تحتوي على أي مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة وتلجأ بعض الفتيات إلى استخدام الفازلين لإزالة شعر الوجه.
فازلين لإزالة الشعر
نلاحظ أن الفازلين من أفضل المكونات الطبيعية التي نستخدمها لإزالة الشعر بسهُولة ولا يتطلب أي جهد ووقت مثل الياقة التقليدية التي تتبعها معظم الفتيات، ويمكننا استخدام تلك الوصفة على النحو التالي
مكونات
- ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركَمْ.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل.
- نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.
كيف تستعمل
- نحضر وعاء صغير ونضع فِيْه ملعقة كبيرة من دقيق الحمص، ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركَمْ ونخلطهم، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل ونخلط حتى نحصل على قوام متماسك.
- أضيفِيْ نصف ملعقة كبيرة من الفازلين إلى الخليط واخلطي جميع المكونات.
- نضع طبقة من خليط الفازلين على الأماكن التي نريد إزالة الشعر من الجسم بها عكس اتجاه نمو الشعر حتى نتمكن من التخلص منه وإزالته بطريقة سهلة.
- نترك خليط الفازلين على اماكن الشعر بالجسم بعد طبقة واحدة منه لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى نلاحظ ان الخليط يبدأ بالجفاف تماما.
- نقوم بإزالة الخليط الذي جفف من الجلد عكس اتجاه نمو الشعر لإزالة الشعر من الجذور دون تكسير الشعر.
- اغسل الجلد ومواقع إزالة الشعر جيدًا بالماء الدافئ.
- يستخدم هذا الخليط بشكل دوري حتى يعمل على إزالة الشعر نهائيا، لذلك يمكننا متابعة هذا الخليط بشكل مستمر لأنه من أسهل الوصفات فِيْ التحضير ولا يتطلب أي متاعب أو تعب.
- كَمْا يمكننا استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة ووضعه على مناطق إزالة الشعر لترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والبديل هُو الفازلين.