وصفة الفازلين المعجزة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وتنعيمه كالحرير نمو بلا توقف

ومعلوم أن الشعر الطويل من الأمور التي تجعل المرأة أنثوية ومصدر سعادة، فالشعر زينة لكل الفتيات والنساء، وبصرف النظر عن ذلك فهُو يجعلها جذابة وتجذب انتباه الرجل. لذلك كل فتاة تريد أن يكون لها شعر ناعم وطويل لتلك الفتاة التي تتمتع بشعر كثيف وقصير يمكنك أن تشعر بالحرج ويكون لها تأثير سلبي على المظهر العام للوجه، ولهذا السبب تلجأ جميع الفتيات إلى استخدام أشياء لها دور فِيْ فرد وتمليس الشعر الكثيف، والنتيجة واحدة وهِيْ تنعيم الشعر بكل سهُولة، ولكن ليس كل هذه الأشياء تجعله له المفعول الصحيح، فهُو يدوم بقدر ما نريد، ولكن حتى يصبح الشعر لتنعيمها وفردها بسرعة لا بد من استخدام خليط طبيعي لانه يتكون من مكونات طبيعية تفِيْد صحة الشعر، هذا الخليط عبارة عن خليط الفازلين ومن المعروف ان الفازلين مادة طبيعية مفِيْدة جدا للشعر والبشرة والجسم.

مكونات لخليط من الفازلين لنمو الشعر

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق النشا.

ملعقتان زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خليط الفازلين لنمو الشعر