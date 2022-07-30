وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد تماماً من الجسم بفعالية وأمان ومش هتلاقي شعرة فِيْ جسمك

تبحث الكثير من النساء عن وصفة لإزالة الشعر الزائد بدون ألم وللحفاظ على سلامتهن، حيث أن الشعر من الأشياء التي تزعج الكثير من النساء كَمْا أنه يسبب لهن الكثير من العار لكثرة كَمْيته، لذلك فإن وصفة إزالة الشعر بالفازلين هِيْ من الوصفات الطبيعية التي يكثر استخدامها وفعالة، فهِيْ فعالة جدا فِيْ إزالة شعر الجسم نهائيا، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوصفة الطبيعية لا تترك أي آثار ضارة على البشرة ويمكن استخدامها أكثر من مرة فِيْ الأسبوع. .

وصفة الفازلين لازالة شعر الجسم الزائد

مكونات الوصفة كالتالي

3 ملاعق كبيرة من الفازلين.

3 ملاعق كبيرة ملح.

3 ملاعق ونصف من الحَلْيب.

طريقة عمل وصفة فازلين لإزالة الشعر الزائد

الفازلين من الأشياء التي تعمل على ترطيب البشرة جيداً، ووصفة الفازلين لإزالة الشعر تتم باتباع الخطوات التالية

أولاً نضع الفازلين فِيْ وعاء ونذوبه جيداً فِيْ الميكروويف أو فِيْ حمام مائي ثم نضيف الملح ويقلب الخليط جيداً.

ثانياً يوضع اللبن على الخليط ويقلب الخليط جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثالثاً تفرد هذه العجينة فِيْ اتجاه نمو الشعر وتترك على الشعر لمدة سبع ساعات حتى يجف المعجون تماماً.

رابعًا تتم إزالة المعجون فِيْ الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، ويجب تكرار الوصفة كل أسبوع حتى تتم إزالة الشعر تمامًا.

فوائد الفازلين للجسم والبشرة

للفازلين فوائد عديدة منها ما يلي