وصفة الفازلين والملح الرهِيْبة لإزالة شعر الوجه والجسم الزائدة بدون ألم نهائي

الفازلين والملح من أفضل الوصفات التي يتم تحضيرها لإزالة الشعر من الوجه والجسم، ويتم ذلك عن طريق خلط المكونين مع بعض المكونات الأخرى التي تساعد على إزالة الشعر، وهذه الوصفات الطبيعية مناسبة لجميع أنواع البشرة، مثل مثل الفازلين. يساعد على ترطيب وتقليل نمو الشعر، ويساعد الملح فِيْ تقشير الجلد وازالة جلد الاوز، سنقوم بتحضير بعض الخلطات لازالة الشعر من الوجه والجسم

الشمع من الطرق الشائعة التي تستخدمها الكثير من النساء والفتيات للتخلص من شعر الوجه، حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تشكل خطورة كبيرة على البشرة. .

الآن عليك التخلص من شعر الوجه من خلال تحضير أقوى خلطة لها القدرة على تنظيف الوجه والحصول على بشرة خالية من الشعر بشكل دائم.

مزيج الفازلين والملح لازالة شعر الوجه والجسم

المكونات-

4 ملاعق كبيرة من الفازلين.

4 ملاعق كبيرة ملح.

2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل.

طريقة-

نحضر هذا الخليط فِيْ وعاء صغير، ونضع الملح والحَلْيب، ثم نذوب الفازلين فِيْ حمام ماري، ثم نضيفه إلى الخليط السابق، ثم نخلط جيداً. نأخذ كَمْية من الخليط ونضعها فِيْ المكان المراد إزالة الشعر منه، ويكون نظيفاً وجافاً. يُترك الخليط على الوجه أو الجسم لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك نقوم بإزالة الشعر فِيْ الاتجاه المعاكس لإزالة الشعر الزائد فِيْ هذه المنطقة. نغسل المنطقة بالماء الدافئ ونضع أي نوع من المرطبات المناسبة للبشرة. للحصول على أفضل النتائج، يجب استخدام هذا الخليط مرة واحدة فِيْ الأسبوع حتى يتم إزالة الشعر الزائد بشكل دائم.

خليط اخر من الفازلين والملح

المكونات-

3 ملاعق كبيرة من الفازلين.

3 ملاعق كبيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة نشاء.

طريقة-

نذوب الفازلين ونضيف النشا والملح ونخلط جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة تماماً. نقوم بتنظيف مكان إزالة الشعر وتجفِيْفه جيدًا ثم نضع الخليط المحضر عليه. نقوم بإزالة الشعر بالطريقة السابقة حتى نتخلص من الشعر المراد إزالته. اشطف الجسم أو الوجه بالماء الفاتر وضعي المرطب على الجسم. كرر هذه الوصفة حسب الحاجة.

خليط الفازلين والملح والجلسرين

المكونات-

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.

كبسولة فِيْتامين هـ.

طريقة-