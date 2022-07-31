وصفة القرنفل لتنعيم وترطيب الشعر بخطوات بسيطة وسهلة وستذهلي من النتيجة

يعتبر القرنفل من المواد الطبيعية متعددة الأغراض، فهُو يستخدم لعلاج العديد من المشاكل الصحية إذا تم تناوله كَمْشروب أو كنوع من البهارات المميزة، ولكن له أيضًا العديد من الفوائد الأخرى حيث يستخدم فِيْ الوصفات الطبيعية المختلفة. سواء كان للشعر أو الجلد، والآن سنتعرف على كيفِيْة استخدامه لتنعيم الشعر وزيادة جماله، برجاء متابعتنا لمعرفة كيفِيْة استخدامه.

خليط من القرنفل وماء القرنفل لتنعيم الشعر.

مكونات

استخدم ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

نصف كوب زيت زيتون.

كيف تستعمل

اخلطي ملعقة كبيرة من ماء الورد مع ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون فِيْ وعاء صغير، ثم أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع ونصف كوب من زيت الزيتون واخلطيهم جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي الوصفة على الشعر، ووزعيها بالكامل من الجذور حتى الأطراف، واتركيها لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى يعمل الشعر على امتصاصها.

نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ واستخدام الشامبو المناسب للشعر.

مزيج القرنفل وزيت الزيتون

مكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت القرنفل.

نصف كوب زيت زيتون.

أحضر زجاجة صغيرة.

استخدم قطعة قماش نظيفة.

كيف تستعمل