وصفة القرنفل لتنعيم وترطيب الشعر بخطوات بسيطة وسهلة وستذهلي من النتيجة

يعتبر القرنفل من المواد الطبيعية متعددة الأغراض، فهُو يستخدم لعلاج العديد من المشاكل الصحية إذا تم تناوله كَمْشروب أو كنوع من البهارات المميزة، ولكن له أيضًا العديد من الفوائد الأخرى حيث يستخدم فِيْ الوصفات الطبيعية المختلفة. سواء كان للشعر أو الجلد، والآن سنتعرف على كيفِيْة استخدامه لتنعيم الشعر وزيادة جماله، برجاء متابعتنا لمعرفة كيفِيْة استخدامه.
خليط من القرنفل وماء القرنفل لتنعيم الشعر.
مكونات
- استخدم ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- نصف كوب زيت زيتون.
كيف تستعمل
- اخلطي ملعقة كبيرة من ماء الورد مع ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون فِيْ وعاء صغير، ثم أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع ونصف كوب من زيت الزيتون واخلطيهم جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.
- ضعي الوصفة على الشعر، ووزعيها بالكامل من الجذور حتى الأطراف، واتركيها لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى يعمل الشعر على امتصاصها.
- نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ واستخدام الشامبو المناسب للشعر.
مزيج القرنفل وزيت الزيتون
مكونات
- ملعقتان كبيرتان من زيت القرنفل.
- نصف كوب زيت زيتون.
- أحضر زجاجة صغيرة.
- استخدم قطعة قماش نظيفة.
كيف تستعمل
- ضعي ملعقتين كبيرتين من القرنفل فِيْ وعاء صغير ثم أضيفِيْ نصف كوب زيت زيتون وقلبيهم جيداً ثم ضعيه على النار حتى يسخن الخليط حتى يصبح فاتراً ولا تتركيه حتى يغلي.
- نترك الوصفة حتى تبرد تمامًا، ثم نحضر زجاجة صغيرة ونسكب المزيج فِيْها ونأخذ كَمْية صغيرة ونفركها جيدًا فِيْ فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل واستخدمي قطعة قماش مبللة بقليل من الماء الدافئ وضعيها على شعرك.
- اغسلي الشعر جيداً بالماء البارد واستخدمي بلسم مناسب لنوع الشعر حتى يعمل على نعومة الشعر.
- يمكن استخدام وصفة القرنفل باستمرار حيث يمكن تخزين كَمْية من الوصفة فِيْ الزجاجة وتخزينها فِيْ الثلاجة لحين الحاجة إليها مرة أخرى.