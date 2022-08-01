وصفة القرنفل للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى 

يعتبر القرنفل لإزالة الشيب طريقة سهلة لاستخدامه مع بعض المكونات الطبيعية بتعدد وصفات القرنفل التي تعزز اللون الطبيعي للشعر، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أفضل الخلطات الطبيعية التي يمكن صنعها للتخلص نهائياً منها من أي وجود للشعر الأبيض، وبدون أي استخدام للمواد الكيميائية أو الصبغات التي تضر بالشعر وتزيد من وجود الشعر الأبيض وتزيد من نموه وانتشاره.

وصفة القرنفل لازالة الشيب

تتم إزالة الشعر الرمادي بالأظافر بسرعة عن طريق استخدام المكونات التالية

المكونات

ملعقة قرنفل

ملعقة من القهُوة

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من الحناء

ملعقة كبيرة زيت سمسم.

قطرات الليمون.

كيف تستعد

يتم تحضير الوصفة باستخدام هذه المكونات السابقة واتباع ما يلي

قم بإذابة البئر فِيْ حمام مائي.

يوضع القرنفل فِيْ كبة لطحنه إلى مسحوق ناعم جدًا بحيث يسهل مزجه مع الفازلين.

بعد ذلك، يتم وضع الزيوت الطبيعية أثناء تقليب المكونات.

أضيفِيْ الليمون والحناء مع التحريك المستمر واتركي المكونات تتفاعل لمدة 10 دقائق، ثم ابدئي فِيْ وضعها على الشعر.

وصفة القرنفل والكركَمْ لازالة الشيب

يمكن تحضير هذه الوصفة بالمكونات التالية

المكونات

ملعقة كبيرة من القرنفل

ملعقة كبيرة زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من الليمون

ملعقة كبيرة كركَمْ

ملعقة كبيرة من النشا

كيف تستعد

من السهل تحضير الخليط كَمْا يلي