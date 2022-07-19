وصفة القرنفل والنشا السحرية لتبييض وتفتيح البشرة فِيْ دقائق معدودة نتيجة مرضية وسريعة جربي ولن تندمي

تبحث كل فتاة عن الشيء الصحيح للمساعدة فِيْ تبييض بشرتها، حيث أن البشرة البيضاء تجعلها مميزة وجذابة وتجذب انتباه الآخرين، ودائما تقشر البشرة مرة واحدة فِيْ الأسبوع على الأقل، ويحدث هذا التقشير عند استخدام مقشر طبيعي، و يمكن أن يساعد هذا التقشير أيضًا فِيْ تبييض البشرة، وبعيدًا عن ذلك، هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالجلد التي تعاني منها بعض الفتيات، وأهمها مشكلة المسام الكبيرة أو التصبغ، والرؤوس السوداء والهالات السوداء، والبشرة السوداء أيضًا. كَمْشكلة التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة وغيرها ولكن مشكلة الجلد البني مازالت هِيْ أكبر مشكلة يجب إزالتها وإزالتها بطريقة سريعة وطبيعية وهذا مضر للبشرة لاحتوائها على مواد لا يمكن لأي بشرة تحملها، خاصة البشرة الحساسة.

وصفة النشا والقرنفل لتبييض البشرة

مكونات وصفة النشا والقرنفل لتبييض البشرة

ملعقة كبيرة من مسحوق النشاء.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل خليط من النشا والقرنفل لتبييض البشرة

تحضير وعاء مناسب ووضع ملعقة كبيرة من مسحوق النشا وملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل.

ثم نضيف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ثم نضيف العسل الأبيض وملعقة كبيرة من الزبادي.

فِيْ النهاية، أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون واخلطي كل هذه المكونات جيدًا للحصول على مزيج ناعم.

أولاً يتم غسل الجلد وتجفِيْفه ويوضع عليه هذا الخليط ويترك لمدة خمس عشرة دقيقة تقريباً، ثم يغسل بماء بارد ومرطب مناسب.