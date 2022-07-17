وصفة القهُوة المنزلية لتبييض الوجه وشد تجاعيد البشرة فِيْ آن واحد لبشرة أصغر سناً

للقهوة فوائد عديدة فهي لا تستخدم كمشروب فقط بل تدخل في صناعة منتجات علاج البشرة لإحتوائها على مضادات أكسدة عالية تحمي الجلد وتساهم في شد ترهلات وتجاعيد البشرة إلى جانب كونها عنصر فعال في تبييض البشرة ونضارتها بشكل ملحوظ، فلذلك سوف نقدم لكم وصفات عدة يمكننا تحضيرها في المنزل باستخدام بن القهوة مع مكونات أخرى تفيد في شد تجاعيد البشرة وتبييضها.

مكونات خلطة القهُوة لشد التجاعيد

ثلاث ملاعق كبيرة من القهُوة سريعة الذوبان ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب البودرة

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقتان صغيرتان من دقيق الأرز

كَمْية كافِيْة من الماء

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقتان صغيرتان من عصير الخيار

طريقة عمل خليط لشد التجاعيد

أولاً نقوم بتنظيف الوجه جيداً بالماء الدافئ حتى يتم إزالة بقايا الزيوت أو المكياج الملتصقة بالوجه.

ثم نقوم بإعداد وعاء، ثم نضع القهُوة والسكر ومسحوق الحَلْيب وصودا الخبز والنشا ودقيق الأرز، ثم نقلب.

ثم نضيف الزبادي والماء وزيت اللوز والفازلين وعصير الخيار إلى الخليط الجاف ثم نخلط كل هذه المكونات معًا حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل.

بعد ذلك نضع هذا المزيج على الوجه وخاصة منطقة الجبهة والعينين والفم، لأن هذه المناطق بها تجاعيد وثنيات كثيرة على الجلد، ثم نتركها لمدة خمس وعشرين دقيقة.

بعد الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر وضع خليط القهُوة ثلاث مرات أسبوعياً لمدة خمسة عشر يوماً حتى نلاحظ اختفاء التجاعيد تماماً، ويكون مظهر الوجه جذاباً.

وهنا نختم هذا المقال الذي تناولنا فيه طريقة تحضير خلطات القهوة لشد تجاعيد البشرة وإظهارها بشكل جذاب، لمزيد من المواضيع الشيقة تابعوا موقعنا عرب اليوم.