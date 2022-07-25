وصفة الكاكاو وجل الألوفِيْرا لصبغ الحواجب وتكثيفها وتطويلها بدون مكياج

وصفة جل الكاكاو والصبار لصبغ وتكثيف وإطالة الحواجب بدون مكياج، تعتبر طريقة صبغ الحواجب بالكاكاو من أكثر الطرق المرغوبة، حيث أن العديد من النساء على استعداد دائمًا للعناية بمظهرهن بشكل عام. الإطلالة بمظهر مميز ورائع، وتجدر الإشارة إلى أن للحاجبين دور فِيْ شكل الوجه ويجب أن تعتني به مثل العناية بالبشرة والشعر، لذا تابعونا فِيْ الخطوط العريضة التالية بطرق مختلفة لصبغ الحواجب بعيدا عن الكيماويات فهِيْ تحتوي على العديد من المنتجات الضارة.

وصفة جل الكاكاو والصبار لصبغ الحواجب

إنها إحدى الوصفات التي يمكن تحضيرها فِيْ المنزل بسرعة منذ ذلك الحين صبغة الحاجب من الشكل الطبيعي.

مكونات وصفة صبغ الحواجب وتكثيفها.



ملعقتان كبيرتان من البن المطحون.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة عسل أبيض.

نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة تحضير وصفة الكاكاو والصبار لصبغ حاجبيك باللون البني

أحضر وعاء صغير وضع القهُوة فِيْه وعليك أن تستخدم القهُوة المحتوية على الكافِيْين والسبب الرئيسي لذلك هُو أن لها فاعلية كبيرة جدا فِيْ إعطاء لون جميل وتعمل أيضا على تكثيف الحاجبين.

يجب عليك إضافة الكاكاو الخام وخلطه جيدًا، يمكنك التحكَمْ فِيْ درجة لون الصبغة، بالطبع، عن طريق تقليل مسحوق الكاكاو الخام.

يجب أيضًا إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وجل الصبار ثم مزجهما جيدًا للحصول على خليط سائل.

نضع كَمْية معتدلة من العسل للمساعدة فِيْ التصاق الصبغة بالحواجب، كَمْا يمكنك التحكَمْ فِيْ كَمْية العسل لمنع الخليط من السيلان أثناء الاستخدام.

بعد الحصول على القوام المناسب، يجب ترك الخليط لمدة خمس دقائق كاملة حتى يلتصق جيدًا.

قبل استخدام الصبغة، يجب غسل الجلد جيدًا، ثم تمشيط الشعر فِيْ اتجاه نمو الشعر.

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