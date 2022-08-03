وصفة الملح والفازلين والنشا لإزالة شعر الوجه الزائد نهائياً من غير أي ألم

يعتبر شعر الوجه من الأشياء المزعجة التي يمكن أن تظهر بوضوح على الوجه، لذا فإن كل الفتيات والنساء ينزعجن منه أيضًا، وأهمها الليزر أو الشمع أو الكريمات أو الخيوط، وكذلك الخلطات الطبيعية. يساعد استخدام الليزر كثيرًا فِيْ إزالته نهائيًا ولا يمكن أن يظهر مرة أخرى. من الممكن أيضًا استخدام الليزر لإزالة شعر الجسم والمناطق الحساسة، لكن الليزر ضار جدًا ويؤثر على الجلد. مع بعض الأمراض الخطيرة ينصح بعدم اللجوء إلى استخدام الليزر، حيث التقينا بعدد من الفتيات اللاتي يستخدمن الشمع والخيط، فهذه الأشياء تعمل أيضًا على إزالة الشعر، ولكن بعد عدة أيام يظهر شعر الوجه مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، فهذه الأشياء ضارة، حيث أن لها دورًا مهمًا جدًا فِيْ ظهُور التجاعيد والترهلات، وكذلك الخطوط الدقيقة قبل الأوان.

مكونات خليط الفازلين لازالة شعر الوجه

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة عمل خليط الفازلين لإزالة شعر الوجه