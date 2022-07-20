وصفة النشا الصاروخية لتبييض وتفتيح أسمرار وسواد الرقبة 10 درجات لن تصدقي النتيجة

خليط من النشا لتبييض اسمرار العنق واسمرار الرقبة من العوامل التي تصيب جميع النساء ويوجد نتيجة التعرض لاشعة الشمس او نتيجة استخدام الاكسسوارت التي تصنع الرقبة. مشاكل الغدد والحساسية هناك عدة طرق طبيعية لتفتيح الرقبة وتوحيد لونها الى اللون الطبيعي، والنشا من أفضل أنواع وصفات تبييض الرقبة الطبيعي، وفِيْ هذا المقال سنناقش طرق تفتيح الرقبة. وتوحيد لونها.

تحضير وصفة طبيعية لتفتيح اسمرار العنق

المكونات

ملعقة كبيرة نشاء.

ماء الورد.

نصف ليمونة.

تحضير قناع النشا لتفتيح سواد العنق

اخلطي النشا مع ماء الورد والليمون حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة.

ضعي المزيج على الرقبة واتركيه يجف لمدة ربع ساعة.

نفرك القناع بأيدينا، ثم نغسل الرقبة بالماء فقط.

ضعي مرطبًا على الرقبة.

تعتبر هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي تزيل اسمرار الرقبة وتعمل على توحيد لونها حيث أنها تحتوي على الليمون الذي يحتوي على فِيْتامين سي الذي يقوي ويفتح الجلد ويعمل على إزالة التصبغات الموجودة فِيْه. للتخلص من الجلد الميت المتراكَمْ على سطح البشرة واستعادة نضارتها ونعومتها وتفتيحها الطبيعي.

وصفة أخرى لتبييض العنق بالنشا.

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة نشاء.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من الحَلْيب البودرة.

ماء الورد للعجن.

حضري وصفة رائعة لإزالة اسمرار العنق.

اخلطي الزبادي مع الحَلْيب المجفف والنشا والفازلين فِيْ وعاء، أضيفِيْ ماء الورد شيئًا فشيئًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعي المزيج على الرقبة واتركيه يجف تمامًا من الرقبة، ثم اغسلي الرقبة بالماء.

كرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ستلاحظ بعد عمل هذه الوصفة أن لونها يتضاءل تدريجيًا مع حصولك على بشرة ناعمة لاحتوائه على النشا الذي يشد البشرة ويزيل التجاعيد ويزيل ويجدد خلايا الجلد الميتة ويعيد بناء أنسجة الجلد ويفتح لونه، فهُو من بين وصفات ممتازة فِيْ تفتيح وتوحيد لون البشرة وتجديد شباب البشرة ونعومتها من جديد بطريقة طبيعية وآمنة تماماً على البشرة.