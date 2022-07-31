وصفة النشا الصاروخية لتفتيح وتبييض تحت الإبط وإزالة السواد والبقع الغامقة للعروس

النشا مادة مصنفة طبيعية وآمنة ينصح بها خبراء التجميل لأنها مدرجة فِيْ بعض الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة بسرعة، وسنعرض لكَمْ وصفة لتبييض الإبط، ويمكن إجراؤها فِيْ المنزل بالمكونات المتوفرة. فِيْ كل منزل بأسعار رمزية. الورد والزبادي ودباغة الإبط من المشاكل التي تواجهها الفتيات والنساء، مما يسبب لهن الإحراج والإزعاج. المحَلْول فِيْ النشا لما له من تأثير فعال وقوي فِيْ التخلص من السمرة لأن النشا يزيل الطبقة العليا من الجلد الميت الذي يظهر الإبط بلون غامق، وبالتالي يجدد البشرة، وأحد مكونات هذه الوصفة هُو ماء الورد، والتشابه الذي يعطي الإبط رائحة جميلة، بالإضافة إلى حَقيْقَة أن النشا يستخدم لتفتيح وتبييض البشرة والجسم، ويعطي ملمسًا ناعمًا للبشرة، وبين أسباب سواد الإبط تشمل التعرق المفرط. وقلة النظافة الشخصية، وكثرة استخدام ماكينات الحَلْاقة لإزالة الشعر، وقلة التهُوية الجيدة، يجب تجنب هذه الأسباب يعتبر النشا من مصنفات الطعام المفِيْدة لاحتوائه على النشويات التي تفِيْد الجسم، وتمنحه الطاقة والنشاط. بالنسبة للأسواق، يتسبب فِيْ ظهُور البثور وحساسية البشرة الدهنية، ويزيد من أضرار البشرة الجافة.

هناك عدة مناطق من الجسم شديدة السواد، وأهم هذه المناطق هِيْ منطقة الإبطين، ويظهر هذا اللون فِيْها بسبب الوزن الزائد أو استخدام مزيلات العرق المحضرة، ولكن لتبييض هذه المنطقة نحن لا بد من استخدام خلطة طبيعية وهِيْ خليط النشا القادر على تفتيح الابط بشكل اسرع وبدون الاضرار بالبشرة.

تعتبر منطقة الإبط من المناطق المزعجة وبسبب هذه المنطقة قد تشعر الفتاة بالحرج بسبب اللون الداكن الذي يظهر فِيْ هذه المنطقة بالذات وهذا اللون موجود بسبب عدة أشياء مختلفة. لها دور مهم جدا فِيْ تلون. لذلك يمكننا استخدام خليط النشا.

مكونات خليط النشا لبطانة الابطين

أربع ملاعق كبيرة نشاء.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاث ملاعق كبيرة من الشب

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد

ملعقتان صغيرتان من الزبادي

ثلاث ملاعق صغيرة من صودا الخبز

ثلاث ملاعق كبيرة من مادة دافئة

أربع ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل خليط النشا لتبييض الابطين