وصفة النشا والبنجر المعجزة لتبييض وتوريد الوجه والخدود طبيعي لوجه كالبدر تحدي التبييض الفوري

يعتبر تبييض وتفتيح الوجه من أكثر الأمور إثارة للقلق لدى الفتيات والنساء، لأن بياض الوجه يزيد من جماله وأنوثته، ويجعله أكثر إشراقاً، لأنه يختفِيْ بمجرد غسله، ونعرضه عليك. فِيْ هذا المقال طريقة طبيعية وآمنة وصحية تناسب أي نوع من أنواع البشرة سواء كانت البشرة حساسة أو دهنية أو جافة، ويتكون هذا الخليط من جذر الشمندر والنشا والقهُوة وعصير الليمون والحَلْيب وزيت الليمون. لتقشير الجلد الميت إلى بشرة صافِيْة، يزيل النشا كل البقع البنية والتصبغات الداكنة، مما يجعل الوجه يبدو جميلاً ورائعاً، يزيل الهالات السوداء، يوحد لون البشرة، يزيد من نضارة البشرة، كَمْا يعمل الشمندر على امتلاء الخدين ويعمل على تغذية الجلد ومظهره ذو ملمس ناعم.يعتبر جذر الشمندر من الثمار الهامة جدا التي لها العديد من الفوائد لصحة الإنسان، فهُو يساعد على زيادة نسبة خلايا الدم الحمراء، ويعالج فقر الدم وفقر الدم، ويمكنك صنع نشا الشمندر. اخلطي نفسك بمكونات متوفرة بأسعار تناسب الجميع ولا تأخذها، ولا داعي فِيْ تحضيرها استخدام الكريمات التجارية التي تثير ظهُور بعض البثور والتصبغ.

تبحث جميع النساء والفتيات عن أسرع خلطة طبيعية تساعد فِيْ تبييض الوجه، لذلك يمكننا استخدام مزيج الشمندر والنشا، وهذا الخليط له دور مهم للغاية فِيْ الحصول على بشرة بيضاء وهذا يحدث فِيْ غضون أيام قليلة، بالإضافة إلى هذا الخليط طبيعي ولا يسبب أي آثار سلبية على الوجه.

مكونات مزيج من البنجر والنشا لتبييض الوجه.

ملعقتان كبيرتان من عصير البنجر

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقتان صغيرتان من القهُوة سريعة التحضير. ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الحَلْيب

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الليمون

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

ملعقتان صغيرتان من دقيق الأرز

ملعقتان صغيرتان من الجيلاتين

طريقة عمل خليط من البنجر والنشا لتبييض الوجه