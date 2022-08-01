وصفة النشا والخل الرهِيْب تفتح البشرة وتزيل تجاعيد السنين مهما كان عمرك ونتائج سوف تبهرك

وصفة النشا والخل هِيْ من أروع الوصفات الطبيعية التي تزيد من نعومة ونضارة البشرة وتجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، كَمْا تعمل على التخلص من التجاعيد التي تجعل مظهر الوجه مشوهاً وغير مرغوب فِيْه، الوصفة تحضر فِيْ المنزل مع يُسَهّل. بدلًا من شراء بعض المنتجات الأخرى التي تُباع فِيْ الخارج، ويمكنك استخدام بعض الوصفات الطبيعية الأخرى التي تعمل على زيادة نضارة البشرة وتوحيد لونها وإعادة لونها الطبيعي بشكل رائع، وسوف نتعلم من خلال موقع ثقافني الإخباري، عني طريقة عمل وصفة الخل والنشا الرائعة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بسهُولة فِيْ المنزل.

المكونات لجعل هذه الوصفة مذهلة من النشا والخل

تتكون الوصفة من بضعة مكونات بسيطة سنقدمها لكَمْ اليوم وهِيْ كالتالي –

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

كيف تستعد

فلنلتقي طريقة تحضير الوصفة الرائعة من النشا والخل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة فِيْ المنزل وهِيْ كالتالي –

اخلطي جميع المكونات حتى تمتزج جيدًا. ثم ننشر الخليط على الجلد ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وستلاحظين أنت بنفسك الفرق والنتائج المبهرة. يفضل استخدام الوصفة على البشرة أربعة أيام فِيْ الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء ونضرة تدوم طويلاً. ويفضل استخدام الوصفة على البشرة قبل النوم دون تعريض البشرة لأشعة الشمس الضارة حتى لا تتسبب فِيْ تهِيْجها.

فوائد النشا والخل وصفة للبشرة

تحتوي الوصفة على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي سنقدمها لكَمْ اليوم وهِيْ كالتالي –

وهُو يعمل عن طريق تقشير الجلد الميت والتان الناتج عن آثار البثور.

يتخلص الجلد من التجاعيد ويزيل اسمرار الوجه وتغميقه بشكل دائم.

كَمْا أنه يمنح البشرة النضارة والنعومة ويمنعها من الجفاف.

يساعد على تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تشوه مظهر الوجه.

كَمْا أنه يساعد على توحيد لون البشرة وتجديد الخلايا الميتة.

يخترق المسام المفتوحة ويزيل الدهُون المتراكَمْة بطريقة رائعة.

كَمْا أنه يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

قناع النشا والزبادي لتبييض البشرة