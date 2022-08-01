وصفة النشا والقهُوة السحرية لتفتيح وتبييض البشرة والتصبغات والبقع الغامقة مهما كان درجتها

ماسك القهُوة والنشا لتفتيح البشرة، تعتبر القهُوة مقشر طبيعي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تفرز مادة الميلانين المسؤولة عن تقليل ظهُور البقع والتصبغات على الوجه، وفِيْ هذا المقال يوجد وصفة طبيعية للقهُوة والنشا تفتيح وتنعيم البشرة.

تحضير ماسك لتقشير البشرة بالقهُوة والنشا

المكونات

ملعقة صغيرة من البن المطحون.

ملعقة صغيرة نشاء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء الورد للعجن.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

تحضير مقشر طبيعي للبشرة بالقهُوة والنشا.

نخلط النشا مع القهُوة حتى تصبح المكونات متجانسة تمامًا، ثم نضيف السكر وزيت الجوجوبا وشيئًا فشيئًا نضيف ماء الورد للحصول على قوام متماسك.

نقوم بغسل الوجه بالماء والغسول المناسب للبشرة، ثم نضع المقشر على الجلد والرقبة ونقوم بتدليك البشرة جيداً.

اتركي المقشر على وجهك لمدة دقيقتين ثم اغسليه بالماء الفاتر.

يعمل هذا المقشر على إزالة الجلد الميت المتراكَمْ على سطح الجلد، ويعمل على تجديد خلايا الجلد ويمنح البشرة النعومة واللمعان لاحتوائه على القهُوة المضادة للأكسدة التي تزيل الطبقات البنية من الجلد وتعيد للبشرة. مظهر خارجي جميل، ويحتوي أيضًا على النشا الذي يتميز بتفتيح البشرة وإغلاق المسام وإزالة الندبات وآثار البثور على الوجه.

تحضير ماسك بالقهُوة والنشا لتفتيح وتوحيد لون البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من القهُوة أيها السادة.

ملعقة كبيرة نشاء.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

عصير ليمون.

تحضير ماسك القهُوة والنشا لترطيب وتفتيح الوجه

نخلط القهُوة مع النشا واللبن والليمون حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي، ثم نضع القناع على الوجه الجاف بعد التقشير ونترك القناع على الوجه بالكامل لمدة ربع ساعة حتى يتقشر. يجف تماما.

اغسليه بالماء الفاتر ثم ضعي التونر الطبيعي لإغلاق المسام.

هذا القناع رائع بعد تقشير البشرة. يزيل السواد والتصبغ الناتج عن أشعة الشمس المباشرة، ويعمل على تفتيح الوجه وإعطاء البشرة النعومة والنضارة والمظهر الخارجي الجميل. كَمْا أنه يشد البشرة ويمنع الترهل. العيون والفم.