وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر، فإن ظهُور شعر الجسم الكثيف يسبب الإحراج للفتيات والنساء، لأن كل فتاة تستخدم ما هُو مناسب لبشرتها من أدوات الإزالة، ولكن معظم هذه الأدوات مثل كريمات الإزالة والشفرات تسبب الحرج الشديد. سواد الجلد، لذلك تحاول الفتيات الامتناع عن استخدام هذه الأدوات، خاصة لأنها تسبب التهابات الجلد وتسميرها، وهذا يزيد من عدم الراحة لدى الفتيات، لما يبحثن عن وصفات طبيعية تساعد فِيْ إزالة شعر الجسم دون التسبب فِيْ التهابات الجلد. يمكن استخدام الجلد أو ترك علامات، والنشا للتخلص من هذا الشعر الزائد والحصول على بشرة نظيفة ونقية، لذلك سوف نوضح لك طرق إزالة الشعر بالنشا.

وصفة النشا وزيت الزيتون لازالة الشعر

يُعرف النشا بأنه من المكونات الأساسية فِيْ كل منزل، حيث يستخدم فِيْ تحضير الحَلْويات، ويستخدم لتطهِيْر البشرة وتفتيح لونها وإزالة المناطق الداكنة، كَمْا يمكن استخدامه لإزالة شعر الجسم.

المكونات

نشاء.

زيت الزيتون.

عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة النشا وزيت الزيتون لازالة الشعر

يتم تحضير وصفة النشا لإزالة شعر الجسم الزائد عن طريق تحديد درجة كثافة شعر الجسم. كَمْا أنها وصفة غير مكلفة وتساعد على تفتيح لون بشرة الجسم بسرعة، وإزالة شعر الجسم وخلايا الجلد الميتة، وإعادة البشرة إلى جمالها الطبيعي، يساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة وتنعيمها، ويمكن عمل وصفة لا باتباع الخطوات التالية.

يحتاج جلد الجسم إلى التنظيف بالماء قبل توزيع الخليط عليه لإزالة الغبار عنه.

ثم اخلطي النشا وزيت الزيتون وعصير الليمون فِيْ وعاء.

يتوزع الخليط على الجلد ويترك لمدة ربع ساعة.

ثم يُفرك الخليط على الجلد ويُسحب عكس اتجاه نمو الشعر.

تليها خطوة تنظيف البشرة من بقايا الخليط.

يتكرر استخدام هذا الخليط حتى إزالة شعر الجسم.

فوائد النشا لازالة الشعر