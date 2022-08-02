وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر، وتتم عملية إزالة الشعر للفتيات شهريًا أو أقل لبعض الفتيات، حيث يتحدد الأمر بدرجة كثافة الشعر وسرعة نموه، وتستخدم الفتيات طرقًا مختلفة. للتخلص من هذا الشعر، حيث يستخدم البعض كريمات إزالة الشعر وغيرها من الحَلْويات أو الشفرات، وغيرها من الأدوات التي تستخدم لإزالة شعر الجسم الزائد، لكن استخدام هذه الأدوات يتسبب فِيْ سواد بشرة الجسم وكذلك سرعة نمو الشعر بسرعة لذلك تبحث الفتيات عن وصفات تساعد على إزالة الشعر دون إعادة نموه، وكذلك تفتيح لون بشرة الجسم وإزالة الخلايا. الجلد الميت والنشا يلعبان هذا الدور، لذا سنعرض ذلك. كيفِيْة إزالة الشعر بالنشا.

وصفة النشا وزيت الزيتون لازالة الشعر

يستخدم النشا لتفتيح بشرة الجسم والوجه، لاحتوائه على خصائص تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتساعد على تفتيح البشرة بسرعة. النشا متوفر فِيْ كل منزل ومكونات الوصفة كالتالي

المكونات

ملعقة كبيرة نشاء.

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة النشا وزيت الزيتون لازالة الشعر

من خلال استخدام النشا يمكن التخلص من شعر الجسم الزائد وتفتيح لون البشرة ومنع ظهُور التصبغات أو التهابات الجلد كَمْا يساهم زيت الزيتون فِيْ ترطيب البشرة وزيادة لمعانها ونضارتها. طريقة التحضير والاستخدام بسيطة وسهلة، وطريقة العمل هِيْ اتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى هِيْ غسل الجلد بالماء الساخن لفتح مسام الجلد.

ثم يجفف الجلد.

اخلطي النشا وزيت الزيتون فِيْ وعاء.

تليها خطوة فردية لخلط النشا على الجلد.

ثم يُفرك الخليط على الجلد رأسًا على عقب.

نظف البشرة بالماء.

فوائد النشا للبشرة