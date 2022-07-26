وصفة النشا وصابونة دوف لتبييض البشرة وتفتيحها 10 درجات كوني ملكة جمال فِيْ دقائق

صابون الحمام وخليط النشا للتبييض، صابون دوف يدخل ضمن الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة السمرة من الخدين والجبين نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس المباشرة، وعرق النسا من الوصفات الطبيعية الممتازة فِيْ علاج تصبغ الجلد. لهذا السبب سوف نقدم لك وصفة تبييض النشا الطبيعي مع صابون دوف لتفتيح وجهك وجسمك فِيْ هذه المقالة.

تحضير وصفة تبييض البشرة الطبيعية بصابون دوف والنشا

المكونات

صابون الحمام.

ملعقة كبيرة نشاء.

ماء الورد.

تحضير خليط من النشا وصابون دو لتفتيح البشرة

نحضر إناء ونضعه على النار ونبشّر صابون دوف ونضعه فِيْ القدر حتى يذوب، ثم نضيف النشا وماء الورد ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نرفع القدر عن النار ونضعه فِيْ قوالب ثلج ونتركه يبرد.

نضع قوالب الصابون فِيْ الثلاجة حتى يتم تجميدها، ثم نخرج القوالب ونستخدمها فِيْ الصباح والليل.

تعمل هذه الوصفة على تفتيح وإزالة خلايا الجلد الميتة وإعادة الجلد إلى لونه الطبيعي، حيث أنه يحتوي على النشا الذي يعمل على تجديد طبقات الجلد لاحتوائه على بروتين يحفز الكولاجين فِيْ البشرة ويعمل على نضارتها. يلمع. كَمْا يحتوي على صابون بالوما وايت الذي يتميز بفعاليته فِيْ تقشير البشرة وتجديد الخلايا وتحسين ملمس ومظهر الجلد.

خلطة طبيعية مع صابون دوف والنشا لتفتيح الجسم

المكونات

صابون بالوما المبشور.

3 ملاعق كَمْية كبيرة من النشا

كَمْية كبيرة من النشا ملعقة كبيرة زيت جونسون.

عصير الليمون

حضري وصفة لتبييض الجسم بصابون النشا ودوف.

أحضر وعاء وابشر صابون دوف، ثم ضعه على النار حتى يذوب.

ارفعي الصابون عن النار وأضيفِيْ النشا وزيت جونسون والليمون وقلبي.

نقوم بعمل حمام ساخن للجسم لفتح المسام، ثم نضع المزيج على الجسم ونتركه لمدة ربع ساعة.

اغسلي الجسم باللوفة والماء الدافئ ثم ضعي الكريم المرطب.

بعد عمل هذه الوصفة ستلاحظين أنك ستستمتعين ببشرة مشرقة وناعمة وخالية من العيوب، حيث يحتوي الليمون على فِيْتامين سي الذي يفتح الجسم ويمنحه النعومة واللمعان، كَمْا أنه يحتوي على النشا الذي يعالج جميع مشاكل البشرة ويوحد لونها. من الجسم والبقع الداكنة عليه.

صابون الحمام ونشا التبييض

يعتبر صابون دوف من أقوى أنواع الصابون الذي له تأثير قوي وفعال فِيْ تفتيح البشرة، كَمْا أنه يدخل فِيْ العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تجديد خلايا الجلد الميتة وإعادة الجلد إلى لونه الطبيعي وموحده، ولهذا السبب نقدم فِيْ هذا المقال كيفِيْة عمل خليط من صابون دوف والنشا لتفتيح البشرة وتقشير البشرة.

النشا والحمام للبشرة

النشا من الوصفات الطبيعية التي تتميز بتفتيح البشرة واستعادة الكولاجين المسؤول عن نضارة وحيوية البشرة، والنشا يعيد للبشرة تفتيحها وحتى لونها، ويعمل صابون دوف على إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكَمْة . سطح الجلد ويعيد توحيد لون البشرة، لذلك نقدم لك دارلينج طريقة عمل وصفة طبيعية لعلاج تصبغ الجلد بالنشا وصابون دوف.

صابون النشا ودوف لتفتيح الجسم

يعد توحيد لون البشرة من أهم الأشياء التي تهتم بها جميع النساء وتريد حَلْولاً لهذه المشكلة، والنشا من أهم المكونات الطبيعية الآمنة تمامًا للبشرة والتي تعيد النضارة والتفتيح الطبيعي.، وصابون دوف من أفضل أنواع الصابون التي تهتم بالعناية بالبشرة، وسوف نقدمها لكَمْ فِيْ هذا المقال عن العديد من الوصفات الطبيعية باستخدام صابون دوف والنشا.