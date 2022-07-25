وصفة خبز الزبادي العربي وأسهل طريقة للتحضير فِيْ المنزل

وصفة خبز الزباديالخبز من الأطعمة التي لا يمكننا الاستغناء عنها طوال اليوم فِيْ أي من الوجبات الثلاث، لكن يجب أن نأكله بطريقة معقولة لأنه فِيْ كثير من الأحيان يكون ضارًا بالجسم اعتمادًا على المكونات المستخدمة فِيْه، ولكن هناك بعض أنواع الخبز اللذيذ الذي يفِيْد الجسم أيضًا، مثل خبز الزبادي الذي يعتمد فِيْ تكوينه على الزبدة والحَلْيب، ولأنه من الأنواع التي لا يكثر تقديمها. سنوضح لك كيفِيْة صنع خبز الزبادي فِيْ المنزل بالتفصيل.

مكونات خبز الزبادي محَلْي الصنع

خبز الزبادي هُو أحد أنواع الخبز العربي، لكن لا يعرفه الكثير منا، رغم أنه ليس معقدًا فِيْ تحضيره أو فِيْ مكوناته

فانيليا ربع ملعقة صغيرة.

طحين أبيض كوبان ونصف.

السكر الملعقة كبيرة الحجم.

زبدة طرية نصف كوب فقط.

ملح ربع ملعقة كبيرة.

حَلْيب سائل كوب كامل.

السمسم ملعقتان كبيرتان.

الزبادي نصف كوب فقط.

البيض قطعة واحدة.

الخميرة ملعقة ونصف كبيرة الحجم.

خليط من ملعقتين كبيرتين من الحَلْيب السائل مع بيضة مخفوقة.

طريقة عمل خبز الزبادي