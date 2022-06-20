وصفة رهيبة مجربة وفعالة 100% طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة بدون لمس

مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في فصل الصيف تبدأ الحشرات والأبراص بالنشاط في المنازل وخاصة الأبراص التي تعتبر من الحشرات التي تثير اشمئزاز الجميع ، لأنها تتواجد في الجدران والمطابخ والأماكن الرطبة ، ويصعب الحصول عليها. تخلصوا منها عند دخولهم أي منزل ولهذا السبب يبذل سكان المنزل قصارى جهدهم للتخلص منها ، لذلك سنعرض لكم عددًا من الطرق المجربة للتخلص من مشاكل الأبراص.
تجارب ناجحة للوقاية والتخلص من أبو بريص من دخول المنازل
هذه النصائح التي ستشرحها هي من الباحثين الزراعيين ، والتي جربها العديد من المواطنين ، وتمكنوا بمرور الوقت من تحقيق نجاح واضح والتخلص من السحالي المثيرة للاشمئزاز:
- وضع قطعة قماش كبيرة في المنزل ووضع في هذه القطعة الشيح ، ووضع هذا المكون في مداخل المنازل وخارجها ، بالإضافة إلى أن مادة الأفسنتين هي من المواد التي تطردها من المنزل.
- استخدام قشر البيض أمام باب المنزل ، حيث أن قشر البيض هو أحد القذائف التي لها الكثير من الرائحة النفاذة ويمكن أن تدفع السحالي خارج السكن.
- كما يجب وضع عجينة من القهوة والتبغ ، وتوضع هذه العجينة عند مداخل ومخارج المنازل وخاصة في الليل عند دخول الأبراص إلى المنزل ..
- كما يصنع الخليط السحري ، ويتكون هذا الخليط من الفلفل الحار والفلفل الحار ، ويتم رشه أمام النوافذ والفتحات المختلفة في المنزل ويمنع دخول السحالي إلى المنزل إلى الأبد.
- كما أنه خلطة فعالة لاستخدام كرات النفثالين ، مما يمنع تكاثر البق وانتشاره ، ويمنع انتشار السحالي من المنزل ، فهذه الطريقة هي أكثر الطرق فعالية ،
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