وصفة سحرية التخلص من البرص من المنزل بدون لمس وفِيْ 3 دقائق بس ولن يعود مجددا

تنتمي الأبراص أو الأبراص إلى عائلة الزواحف وخاصة السحالي، وهِيْ أحد أنواعها، فهِيْ صغيرة الحجم وذات ملمس جلدي ناعم، وغالبًا ما تكون نشطة وتتحرك ليلاً ويمكن أن تتكيف مع العيش فِيْ مناطق الجبال، صحراء أو غابات، وتوجد فِيْ جميع القارات ماعدا قارات القطب الجنوبي بسبب طبيعة مناخها، أما بالنسبة لحجمها فِيْصل طول أصغر أبو بريص إلى 1.5 سم، ووزنه 120 جرامًا، وهناك أحجام مختلفة من الأبراص يتراوح حجمها من 1.5 إلى 43 سم، ولا يفضل أن تكون فِيْ المنازل، وسنوضح فِيْ المقال طريقة طرد الأبراص من المنزل.

كيفِيْة التخلص من الأبراص فِيْ المنزل

هناك عدة طرق لطرد السحالي من المنزل، يمكن أن يكون ذلك من خلال الفخاخ اللاصقة، حيث يلتصق بها الجذام أو أي آفة فِيْ المنزل ولا يمكنهم الهروب.

الماء البارد، حيث يقاوم الأبراص الطقس البارد، ويمكنك رش الماء المثلج على الأبراص لأن هذا سيؤدي إلى هروبهم.

توجد المبيدات الحشرية فِيْ العديد من الأماكن ويمكن رشها فِيْ الأماكن التي يتوقع فِيْها ظهُور الأبراص فِيْ المناور والأفنية والمناطق العشبية وكذلك الشقوق.

هناك طرق طبيعية أخرى لطرد الأبراص، يمكن تقطيع البصل إلى نصفِيْن ووضعه أمام النوافذ والأبواب حيث يوجد الأبراص.

اصنع محَلْولًا من الماء والفلفل الحار ورشه على الأبواب والجدران والنوافذ وخلف الأثاث وتحت الثلاجة.

نصائح لمنع الأبراص من دخول المنازل

يجب سد أي فتحات أو شقوق فِيْ المنزل.