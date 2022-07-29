وصفة سحرية فِيْ تنضيف سيراميك الحمام والحوض.. هِيْرجع جديد من تاني ومش هتصدقي النتيجة

يعتبر سيراميك الحمام أو الحمام بشكل عام من أهم الأماكن فِيْ المنزل، حيث تتراكَمْ طبقات من الناس تحمل نسبة عالية من البكتيريا والجراثيم نتيجة انتشار الشامبو والصابون فِيْ المنزل. بداخلهم. المكان الذي ينتج عنه ترسبات صفراء على الجدران والأرضيات، وهذا يتجلى فِيْ مظهر غير لائق وغير مرضي، ولهذا السبب تبحث جميع النساء عن طرق لتنظيف وتلميع سيراميك الحمام بوصفات بسيطة وغير مكلفة.

وصفة لتنظيف الحمام والسيراميك.

هناك العديد من الواصفات التي تساهم فِيْ تنظيف الحمام والسيراميك، لكنها غالية الثمن بعض الشيء ولا تعطي المرأة النتيجة المرجوة، لذلك غالبًا ما تلجأ إلى المساحيق العادية وأسلاك الأطباق لتلميع السيراميك والأدوات الموجودة بداخلها من الحمام، لكن هذه الخطوة تتطلب الكثير من الجهد والعديد من الخطوات، وفِيْ النهاية لا تعطي نتيجة مرضية، لذلك هناك مجموعة من الخلطات الطبيعية التي يتم تحضيرها فِيْ المنزل والتي تساهم فِيْ تحضير خلطة مميزة تساعد على القضاء عليها. الرواسب. وبقع الجير فِيْ الحمام، ويعمل على التلميع والقضاء على البكتيريا دون الإضرار وإزالة المنتجات الكيماوية المستخدمة التي تسبب أضرارًا جسيمة لصحة الجلد واليدين.

كيفِيْة تنظيف الحمام والسيراميك

الحمام والسيراميك من الأماكن التي يجب تنظيفها يوميًا لتقليل تراكَمْ الطبقات الصفراء المزعجة جدًا على الأسطح، ولهذا نقدم لك مزيجًا قويًا من الكلور الذي يساعد على تنظيف الحمام بطريقة فعالة جدًا. والتي تتكون مما يلي

مكونات

1/2 كوب كلور.

2 ملاعق كبيرة من رماد الصودا.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

4 ملاعق كبيرة من مسحوق الغسيل.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

قطعة من سلك الطبق.

خطوات الاستخدام