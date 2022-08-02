وصفة سحرية لتسمين الوجه فِيْ ثواني وتبييضه وتوريد الخدود والشفاة

تبحث العديد من الفتيات عن وصفة سحرية لملء وجوههن فِيْ ثوانٍ بشكل طبيعي، بعيدًا عن الجراحة التجميلية، يمكنك استخدامها.

وصفة سحرية لتسمين الوجه فى ثوان

هناك العديد من الوصفات الطبيعية سريعة المفعول التي تمنحك وجهًا ممتلئًا وتساعدك على ملء وجنتيك بسرعة كبيرة دون أي ضرر مثل تلك التي تسببها عمليات التجميل طويلة المدى.

وصفة قشر التفاح

يمكنك استخدام القشرة الخارجية للتفاحة وعمل وصفة سحرية تساعدك على امتلاء وجهك ووجنتيك، ويتم تطبيق الوصفة على النحو التالي

المكونات

تفاحة.

كوب كبير من الماء.

كيف تستعد

ضعي التفاح فِيْ الماء على نار خفِيْفة.

نأخذ وعاء عميق ونضع فِيْه التفاحة والماء المغلي فِيْه.

اهرسي التفاح جيداً حتى يتم سحقه بالكامل.

وزعي المزيج على الوجه وخاصة الخدين ودلكي بلطف.

اتركيه لمدة عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم اشطفِيْه بالماء.

وصفة زبدة الشيا مع حبيبات السكر

تحتوي زبدة الشيا على عدد كبير من الأحماض المغذية للبشرة التي تساعد على زيادة مرونتها، والسكر مقشر طبيعي للبشرة، وتنطبق الوصفة على النحو التالي

المكونات

كَمْية 280 مل من زبدة الشيا.

كَمْية قليلة من السكر.

كيف تستعد

خذ وعاءً بلاستيكيًا عميقًا وضع فِيْه كَمْية زبدة الشيا المذابة، ثم أضف كَمْية حبيبات السكر واخلطها جيدًا.

اتركي الخليط فِيْ الثلاجة لمدة ساعة.

انشر الخليط على كامل الجلد، وخاصة المناطق المراد تسميرها على الوجه.

دلكي الوجه لمدة خمس دقائق بحركة دائرية خفِيْفة.

اشطفِيْ وجهك جيدًا بالماء حتى تختفِيْ آثار المزيج، وستلاحظين نضارة وإشراقًا.

مع المثابرة والاستمرار، سوف تنتفخ منطقة الخد بشكل طبيعي.

للحصول على نتيجة سريعة، يمكنك تطبيق هذه الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع.

فِيْ نهاية المقال، وصفة سحرية لملء وجهك فِيْ ثوان، نذكر وصفتين بمنتجات سهلة الحصول عليها تساعدك على ملء وجهك بشكل طبيعي وفِيْ وقت قصير، عليك اختيار واحدة من الوصفات المذكورة أعلاه وتطبيقها على الشكل والمكونات المحددة فِيْ المادة.