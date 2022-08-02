وصفة سحرية لتقشير اليدين والرجلين فِيْ المنزل بمكونات طبيعية وموجودة فِيْ المنزل

تعتبر اليدين والقدمين من أهم أجزاء الجسم التي تظهر بشكل دائم، لذلك تهتم الكثير من النساء بجمالهن والكثير منهن يبحثن عن أفضل الخامات الطبيعية التي يمكن استخدامها، وذلك للحصول على أفضل النتائج والتخلص من تان أو خشونة وجفاف، وهذه بعض من المقشرات الطبيعية التي لها دور فعال فِيْ زيادة جمال اليدين والقدمين بسرعة وبدون أي ضرر.

يعد تقشير اليدين والقدمين من أهم خطوات العناية بالبشرة، حيث يساعد على إزالة الجلد الميت، وزيادة نعومة اليدين والقدمين، وإشراقهما وإزالة أي سواد عليها. وصفات طبيعية تساعد على التقشير بأمان وفعالية.

تعتبر اليدين والقدمين من أكثر المناطق ظهُورًا، لذا فهِيْ أكثر المناطق تعرضًا للشمس، والتي يمكن أن تسبب تغيرًا فِيْ لون البشرة وظهُور التصبغ، الذي يتحول إلى سمرة فاتحة، فما سنبينه لك هُو بعض الوصفات التي تساعد فِيْ تقشير اليدين والقدمين بالمواد الطبيعية التي تعطي أفضل النتائج سواء تفتيح البشرة أو زيادة النعومة والنضارة بشكل سريع ورائع.

وصفة البطاطس لتقشير اليدين والقدمين

وصفة تحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية المفِيْدة جدا للبشرة، والتي تساعد على زيادة ترطيب وتغذية اليدين أو الساقين بالشكل المطلوب، وطريقة الاستخدام هِيْ كالتالي

المكونات

بطاطس.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقتان زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

أولاً، اغلي البطاطس جيدًا فِيْ الماء حتى تصبح طرية تمامًا.

بعد ذلك، تُقشر البطاطس وتُهرس جيدًا حتى تصبح ناعمة.

نضيف البطاطس والعسل وزيت الزيتون والحَلْيب.

يقلب المكونات جيدًا حتى تمتزج وتخلط.

يوزع هذا الخليط جيدًا على اليدين والقدمين.

اتركي المزيج عليها لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم اشطفِيْها جيدًا بالماء.

أعد استخدام الوصفة فِيْ غضون أسبوع لتحقيق النتيجة المرجوة.

وصفة القهُوة والنشا لليدين والقدمين.

استخدم هذه الوصفة التي تساعد على إزالة الجلد الميت من اليدين والقدمين، وتزيد بشكل رائع من اللمعان والنعومة.طريقة الاستخدام والتطبيق على الجلد على النحو التالي

المكونات

ملعقة صغيرة من القهُوة.

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطبيعي المركز.

ملعقة كبيرة حَلْيب.

كيفِيْة التحضير والاستخدام