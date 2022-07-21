وصفة سحرية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش بشكل سريع جداً المايكروبليدنج الطبيعي

وصفة اليوم هِيْ تحضير وصفة طبيعية سحرية لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش بسرعة كبيرة. تحضير بديل طبيعي للميكروبلادينج. إليكَمْ سيدتي كيفِيْة إطالة الرموش وتكثيف الحواجب فِيْ 3 أيام فقط بطريقة طبيعية وفعالة. الكثافة، لأن نواة التمر تحتوي على عدد كبير من العناصر المفِيْدة مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وغيرها لتكثيف الرموش وإطالة الحواجب.

وصفة سحرية لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش

تتكون الوصفة من المكونات التالية

8 – 10 حبات تمور.

ملعقة كبيرة قرنفل.

10 حبات لوز.

4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو ويمكنك استبداله بزيت الخروع.

تحضير microblading الطبيعي

نأخذ قلوب التمر وكَمْية القرنفل واللوز ونضع هذه المكونات على قطعة من ورق الألمنيوم فِيْ المنتصف، ثم لف أو اطو ورق الألمنيوم من جميع الجوانب لجعله على شكل مربع، ثم ضع ورق الألمنيوم على النار. كلا الجانبين حتى تحترق جميع المكونات جيدًا، وبعد أن تحترق المكونات جيدًا لمدة 3 دقائق تقريبًا، ضعيها فِيْ المطحنة الكهربائية لطحنها جيدًا والحصول على مسحوق، ثم نخل المسحوق الناتج للحصول على مسحوق ناعم بدون شوائب، ثم ضعيها يُوضع فِيْ وعاء ويُضاف زيت اللوز الحَلْو، ثم يُمزج جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

كيفِيْة تطبيق الوصفة

قم بتخزين هذا الخليط فِيْ علبة زجاجية نظيفة أو علبة ماسكارا فارغة. يمكنك تطبيق هذا الخليط على الرموش بفرشاة ماسكارا نظيفة وعلى الحواجب باستخدام مشط الحاجب أو قطعة قطن. ضعي المزيج جيداً على رموشك وحواجبك، ثم اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه. لا توجد نتائج أفضل. كرر هذا الاستخدام. امزجه يوميا.

يعالج بشكل فعال تساقط الشعر من الحاجبين والرموش.

فِيْ غضون 3 أيام فقط، ستصبح رموشك طويلة مثل الرموش الصناعية، وستصبح حواجبك كثيفة جدًا، وستتوقف حواجبك ورموشك عن التساقط وسينمو شعر جديد من أجلك فِيْ مساحات حاجبيك ورموشك، أنت فقط يجب اتباع هذه الوصفة حتى تحصلي على النتائج المرجوة، ويمكنك أيضًا تطبيق مزيج نمو الشعر هذا على رأسك والنتيجة مذهلة وفعالة جدًا لإطالة الرموش وتكثيف الحواجب.