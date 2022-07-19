وصفة سحرية لعلاج الصلع وملئ وإنبات فراغات الشعر بسرعة البرق لن تصدقي

تعاني الكثير من النساء من وجود فراغات فِيْ الشعر، حيث أنها من أكثر المشاكل التي تسبب لهن الانزعاج الشديد ويشعرن بالحرج من الظهُور أمام الأخريات، مما يعمل على علاج المساحات البيضاء فِيْ الشعر بشكل طبيعي. .

نلاحظ تنوع كبير فِيْ مشاكل الشعر من بينها تساقط الشعر وقلة نموه وكذلك مشكلة كبيرة يواجهها الكثير من الناس سواء كانوا رجالاً أو نساء وهِيْ وجود فراغات فِيْ الشعر وهِيْ من اهم لديهم مشاكل مزعجة للغاية. ويبحثون عن طرق عديدة لمعالجة هذه المشكلة، فِيْمكنهم اللجوء إلى استخدام بعض المكونات الطبيعية فِيْ صنع خلطات لمعالجة فراغات الشعر البيضاء.

اخلطيه لعلاج خصلات الشعر

مزيج زيت الخروع

وجدنا أن زيت الخروع من أكثر الزيوت الطبيعية فاعلية التي تعمل فِيْ علاج فجوات الشعر حيث أنه يتكون من الأحماض الدهنية التي تغذي بصيلات الشعر ويمكن استخدامه على النحو التالي

مكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

كيف تستعمل

نحضر وعاء صغير ونضع فِيْه ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع ونضعه على النار حتى يسخن قليلاً ثم نرفعها عن النار ونتركها حتى تبرد.

نقوم بتدليك فروة الرأس جيداً من الجذور حتى الأطراف، ثم نغطي الشعر ونتركه طوال الليل.

فِيْ صباح اليوم التالي، اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر.

يجب استخدام هذه الوصفة بشكل متكرر ثلاث إلى أربع مرات فِيْ الأسبوع حتى يتم الحصول على نتيجة مرضية.

مزيج زيت جوز الهند

استخدم مزيج زيت جوز الهند لأنه مفِيْد جدًا فِيْ علاج الفراغات الشعرية، حيث أنه يغذي فروة الرأس ويساعد الشعر على النمو بسرعة وبشكل طبيعي، ويمكن استخدامه بالطرق التالية

مكونات

خذ ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

كيف تستعمل

نحضر وعاءًا صغيرًا ونضع فِيْه ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ونضعه على فروة الرأس ونقوم بتدليك فروة الرأس بأصابع اليدين، ونقوم بتدليك الشعيرات الدموية.

اتركي مزيج زيت جوز الهند على شعرك طوال الليل واغسليه فِيْ صباح اليوم التالي.

يستخدم هذا الخليط ثلاث مرات فِيْ الأسبوع حتى يعمل على معالجة الفجوات الموجودة فِيْ الشعر.

مزيج زيت النعناع

مكونات

ملعقة كبيرة زيت نعناع.

ملعقة صغيرة من الماء.

ارتدي قبعة شعر.

كيف تستعمل