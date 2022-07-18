وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين لتفتيح الأماكن الداكنة وشوفِيْ جمال بشرتك

من أكثر الأمور التي تحرج المرأة هِيْ المناطق الداكنة من الجسم، فِيْ الإبط والمناطق الحساسة، كَمْا أن استخدام المواد الكيميائية فِيْ هذه المناطق يزيد من اسمرارها، بحيث تحصل جميع الفتيات على مكون طبيعي يساعدهن. تفتيح الأماكن المظلمة، حيث يعتبر الكولاجين من أكثر مكوناته توجد مجموعة كبيرة من المكونات الطبيعية التي تحتوي على الكولاجين، بما فِيْ ذلك اللبان والكركَمْ، ولهذا تجد زيادة فِيْ عمليات البحث على جوجل ويوتيوب للعثور على وصفة طبيعية تعمل على تفتيح الأماكن المظلمة بأمان دون أي ضرر.

وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين لتفتيح المناطق الداكنة

ينصح العديد من خبراء التجميل باستخدام الكولاجين بشكل دائم، حيث أنه متوفر فِيْ شكل حبوب، ولكنه يباع بأسعار مرتفعة للغاية، مما جعل الكثيرين يرغبون فِيْ معرفة كيفِيْة الحصول على الكولاجين من مكونات البيئة لاستخدامه فِيْ الجلد. . تشمل هذه الوصفات

وصفة العسل وفِيْتامين هـ

ربع ملعقة كبيرة من فِيْتامين هـ

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة زيت ورد.

طريقة عمل وصفة عسل وفِيْتامين هـ لتفتيح الأماكن الداكنة

نحضر وعاء ستانلس ستيل مقاوم للحرارة.

ضعي ملعقة كبيرة من العسل وأضيفِيْ فِيْتامين هـ على نار خفِيْفة وقلبي المكونات جيداً حتى يذوب العسل ويصبح سائلاً.

نضيف زيت جوز الهند وزيت الورد مع التحريك المستمر.

اتركي المكونات على النار لمدة ثلاث دقائق.

نرفع المزيج عن النار ونتركه حتى تزول كل الحرارة.

قم بتخزين الخليط فِيْ وعاء زجاجي.

يستخدم الخليط فِيْ الأماكن المظلمة ويأخذ جزء صغير من الوصفة ويوضع المكان المظلم ونقوم بعمل تدليك دائري.

تستخدم هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

الوصفة محفوظة فِيْ الثلاجة.

وصفة بياض البيض وزيت جوز الهند

يحتوي البيض على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على الحفاظ على الجلد بشكل كبير

2 بياض بيضه.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة ماء ورد طبيعي.

كيف تعمل الوصفة