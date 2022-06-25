وصفة سحرية منزلية لتقشير اليدين والرجلين وإزالة البقع والجلد الميت من أول أستخدام

يعتبر تراكَمْ الجلد والقشور من المشاكل الكبيرة التي تواجه الكثير من الفتيات والنساء ويجعلهن يبحثن عن بعض الوصفات التي تعمل على إنهاء هذه المشكلة الكبيرة، حيث أنه من المعروف فِيْ كثير من الأحيان أن القشور والجلد الميت على اليدين والقدمين كثيرة. الفتيات اللواتي يستخدمن المقشرات التي يشترونها فِيْ متاجر مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل التي يشترونها بأغلى الأسعار بالإضافة إلى أن هذه التقشيرات ليس لها أي نتائج فعالة ولكنها تسبب حساسية مفرطة للجلد وتترك الساقين غير مقبولة. لذلك علينا استخدام المقشر الطبيعي والابتعاد عن أي شيء ضار وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم لإزالة الجلد الميت والقشرة وهِيْ وصفة القهُوة بالسكر ونشا السكر واللبن وغيرها من الوصفات المختلفة. .

الخلطة الطبيعية للقهُوة مع السكر وعصير الليمون من الوصفات التي تساعد على التخلص من القشور الموجودة على اليدين والرجلين، حيث أن هذه المقاييس تجعل ملمس اليدين والرجلين قاسياً وغير مقبول، لذلك عليك التخلص من القشور. من هذه الرقائق بشكل دائم باستخدام تلك الوصفة السحرية التي تمنحك نعومة فائقة.

مكونات لعمل وصفة لتقشير اليدين والقدمين

ثلاث ملاعق كبيرة من القهُوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

خمس ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل.

ملعقتان زيت زيتون.

طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والقدمين