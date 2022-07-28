وصفة سحرية هديتي للعرائس كيراتين طبيعي للشعر من المنزل شعرك هِيْبقا حرير

طرق علاج الشعر لجعله ناعمًا وليس مجعدًا عديدة ومختلفة، بعضها كيميائي وبعضها طبيعي، ومن أبرز هذه الطرق العلاج بالبروتين للشعر المجعد، وهذا العلاج هُو يستخدم عادة فِيْ صالونات التجميل حيث تحصل النساء من خلالها على شعر مفرود وليس مجعد وخالٍ من الهشاشة وكذلك التلف الذي يظهر لاحقًا، لذلك يوصى باستبدال البروتين الصناعي بالبروتين الطبيعي الذي يتم تحضيره بمكونات توفر مع المكونات التي يحتاجها حتى لا يتجعد أو يصبح هشًا.

بروتين طبيعي للشعر مع البيض

سبب استخدام البيض مع مكونات أخرى فِيْ تحضير البروتين الطبيعي للشعر هُو احتوائه على مواد تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه، مثل البروتين، الليسيثين، والدهُون المختلفة، ويستخدم البيض فِيْ صنع بروتين طبيعي للشعر. يتبع

المكونات

3 بيضات

ملعقتان زيت زيتون.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هِيْ خلط جميع المكونات جيدًا فِيْ وعاء عميق. ثم ضعي المزيج الناتج على الشعر تمامًا على فروة الرأس أيضًا، ويفضل أن يكون ذلك على الشعر المبلل. ثم نغطي الشعر بالمزيج بغطاء بلاستيكي للشعر لمدة نصف ساعة فقط. بعد انقضاء الوقت المحدد، اغسلي الشعر جيدًا بالماء البارد، ثم اغسليه بالشامبو مرة أخرى وجففِيْه بمنشفة نظيفة. للتخلص من الرائحة الكريهة للبيض على الشعر، يتم غسل الشعر ببلسم له رائحة نفاذة ورائحة.

بروتين البيض والزبادي

كَمْا ذكرنا سابقًا فإن البيض مليء بالبروتين مما يجعله من أبرز المكونات التي تدخل فِيْ وصفات تحضير البروتين الطبيعي للشعر، لأنه يساعد الفرد ويقويته ويعيد الحيوية إليه. يحتوي على عناصر لها دور فِيْ تعزيز صحة الشعر والحفاظ عليها، ويتم تحضير هذا القناع على النحو التالي

المكونات

بيضة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام