وصفة طبيعية لتفتيح البشرة من أول استخدام لوجه ناصع البياض وداعا للكريم

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة من أول استخدام لوجه ناصع البياض. وداعا كريم. البشرة البيضاء هِيْ حَلْم كل امرأة تبحث عن الجمال الدائم، ولكن الجلد يمكن أن يتعرض للعديد من العوامل التي تسبب ظهُور بعض الشوائب، وهُو مصدر إزعاج منها التعرض لأشعة الشمس الضارة أو وضع منتجات تفتيح مثل الكريم أو القناع الذي يتكون من مواد كيميائية ويسبب الكثير من الضرر للبشرة مثل التصبغات والبقع الداكنة، وبالتالي ابحث عن أفضل الطرق لتفتيح البشرة بأمان وبدون آثار جانبية.

افضل وصفة طبيعية لتبييض البشرة من اول مره لوجه مثل بشرة الاطفال

هناك العديد من الطرق والوصفات الكيميائية التي تساعد فِيْ تفتيح البشرة ومع ذلك، فإنه له آثار ضارة على صحة الجلد فِيْ وقت لاحق.

لهذا السبب ينصح أخصائيو التجميل بضرورة استخدام المنتجات الطبيعية، لأنها تمنحك نتيجة سريعة، والابتعاد عن الكريمات والأقنعة.

لهذا السبب سأقدم لك وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وتترك لك وجهًا ناصع البياض من أول استخدام.

البابايا وخشب الصندل لتبييض البشرة

تساعد البابايا على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، وذلك لاحتوائها على عناصر تزيد إنتاج الكولاجين.

يساعد خشب الصندل أيضًا على إزالة خلايا الجلد الميتة وتبييض البشرة.

مكونات الوصفة

ربع كوب من هريس البابايا.

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة تحضير الوصفة وكيفِيْة استخدامها

يتم تنظيف البشرة قبل وضع الوصفة للتأكد من خلوها من الأوساخ وآثار المكياج.

اخلطي البابايا مع جل الصبار حتى تصبح ناعمة، ثم أضيفِيْ خشب الصندل.

امزج المكونات مرة أخرى للحصول على عجينة ناعمة.

توضع الوصفة على الوجه وتترك لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وكرري ذلك مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على وجه أبيض من أول استخدام.

مشروبات طبيعية لتفتيح البشرة

هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وعلاج مشاكلها وتوفِيْر النضارة والترطيب منها ما يلي