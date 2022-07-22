وصفة طبيعية مجربة لتبييض القدمين وعلاج تشققات الكعبين بدون تكلفة

وصفة طبيعية مجربة لتبييض القدمين وعلاج تشققات الكعب بدون تكلفة، هنا سيدتي وصفة طبيعية رائعة جدا للتخلص من الجلد المتشقق والكعب ويفضل استخدام مرطبات القدم المناسبة، مع ملاحظة أنه لا ينبغي فرك القدمين أثناء جفافها وتجنب الماء الساخن والصابون الذي يسحب الرطوبة من الجسم. فِيْ الخليط الخاص بنا سوف نستخدم المكونات الطبيعية لإزالة التصبغ من القدمين وتفتيح لونها أثناء معالجة الكعب المتشقق وتنعيمها.

وصفة طبيعية مجربة لتبييض القدمين.

تتكون الوصفة من المكونات التالية

5 فصوص ثوم.

نصف ليمونة كبيرة.

كأس من الماء.

صابون حمام.

فِيْ بداية التحضير، نأخذ فصوص الثوم ونقشرها، ثم نقطع الثوم إلى شرائح صغيرة، ومن ناحية أخرى نأخذ نصف ليمونة ونقطعها إلى شرائح صغيرة، نأخذ قطعة صابون . وابشر قليلاً على مبشرة، وبعد غليان المكونات جيداً، ارفعيها عن النار وأضيفِيْ 3 ملاعق كبيرة من الصابون المبشور، ثم اخلطي المكونات جيداً. ثم نمزجه جيدًا بالخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي بقوام كثيف، ثم نخزن الخليط فِيْ وعاء نظيف ونخزنه فِيْ الثلاجة.

علاج تبييض القدمين والكعوب المتشققة

نقوم بتطبيق هذا الخليط على القدمين والكعب، مع التركيز على التشققات فِيْ منطقة الكعب، ثم نقوم بتدليك الكعبين بحركات دائرية لإزالة الخلايا الميتة، ويمكننا استخدام فرشاة لتقشير الكعبين، ثم نلف القدمين جيداً بالطعام من البلاستيك، ثم نلبس جورب، ونترك الخليط على القدمين لمدة ساعة، ثم نغتسل. تناسب القدمين جيداً، ثم نقوم بترطيبها بالفازلين الطبي، وسوف نحصل على نتيجة رائعة جداً من الأولى. استعمال. ستختفِيْ علامات تصبغ الكعب والأحذية، ويصبح لون قدميك أكثر بياضًا، وللحصول على أفضل النتائج، نكرر استخدام هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع قبل النوم بساعة.