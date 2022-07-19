وصفة فعالة وغير مكلفة لتفتيح وتبييض البشرة وتنقيتها من أي بقع غامقة فِيْ دقائق

صفاء البشرة وخلوها من الشوائب والتصبغات المزعجة حلم الكثير من الفتيات الذين يعانون من التصبغات العميقة والمؤذية نفسياً، حيث انهم يلجؤون لحلول تخفف وتعالج هذه المشاكل من جذورها وفي الوقت نفسه لا يحبذون استخدام المنتجات الكيميائية المرهقة للبشرة ويفضلون استخدام المواد الطبيعية بعيداً عن كل ما هو كيميائي الصنع، لذلك سوف نقدم لكم وصفة فعالة وغير مكلفة تساهم بشكل كبير في تبييض البشرة وازالة الشوائب تابعوا معنا.

المكونات لعمل وصفة تبييض البشرة

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتبييض البشرة.

نحضر قدر متوسط ​​الحجم ونضع ملعقتين كبيرتين من النشاء مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد ويقلب النشا جيدا بماء الورد.

بعد خلط النشا بماء الورد، أضيفِيْ ثلاث ملاعق كبيرة من ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، واخلطي هذه المكونات جيدًا حتى تحصل على قوام كثيف لطيف.

بعد أن تحصلي على هذا الملمس السحري، اغسلي وجهك بالماء الدافئ والغسول المناسب لنوع بشرتك حتى تصبح بشرتك نظيفة، ثم ضعي هذه الوصفة على بشرتك.

بعد تطبيق هذه الوصفة على الجلد، اتركيها على البشرة لمدة خمس وثلاثين دقيقة حتى تجف.

بعد ذلك الوقت، افركي هذا المزيج على الوجه حتى تبقى بشرة نظيفة، ثم اغسلي الوجه بالماء البارد للتخلص من هذه الوصفة، وكرري استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعياً وخلال خمسة عشر يوماً فقط ستحصلين على بشرة. بيضاء وجميلة.

في هذه المقالة عرضنا لكم وصفة فعالة ومجربة تفيد في علاج تصبغات البشرة وتنقيتها من الشوائب المزعجة والنصيحة الدائمة لكم لا تستخدموا أي وصفة دون تجربتها على معصم اليد لمعرفة ان كانت تسبب الحساسية ام لا، نتمنى أن تعود عليكم بالفائدة تابعونا باستمرار عبر موقعنا عرب اليوم لمزيد من المواضيع المشابهة والمفيدة لكم.