وصفة فعالة ١٠٠٪ للقضاء على الحشرات والنمل والصراصير تماما فِيْ بيتك حقا لا تقاوم

تم غزو جميع منازلنا من قبل مجموعة من الحشرات المزعجة منذ بداية الصيف. وجدنا النمل الذي يتكاثر داخل المنزل لجمع طعامه لموسم الشتاء. الصراصير كبيرة وصغيرة الحجم تبحث أيضًا عن الطعام أو الاستلقاء. يتكاثر بيضهم والبعوض والذباب من حولنا وبدلاً من استخدام المبيدات الحشرية الضارة التي تؤثر على صحتنا، ويبحث البعض عن وصفات طبيعية تساعد فِيْ التخلص من هذه الحشرات، ونشرحها لكَمْ من خلال هذا المقال.

وصفة الغار للقضاء على الحشرات

الغار من المكونات الطبيعية التي تصنع بها الأطعمة، لكن رائحته التي تساعد على اختراق الحشرات تساعد على قتل الحشرات بشكل لا رجعة فِيْه، وسنشرح كيفِيْة تحضير هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

مكونات وصفة الغار

ملعقة كبيرة من أوراق الغار المسحوقة.

ملعقة الفلفل الحار

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة قرفة

طريقة التحضير وصفة ورق الغار

نحضر وعاء ونضع ورق الغار والفلفل الحار والفلفل الأسود والقرفة.

ثم قلب جميع المكونات حتى تمتزج جيدًا.

ثم نقوم برش الوصفة فِيْ الأماكن التي توجد بها الحشرات وفِيْ زوايا المنزل وأركانه، وسوف تقضي الرائحة النفاذة لتلك الوصفة على جميع الحشرات.

وصفة الخل للتخلص من الحشرات

هذه الوصفة من الوصفات الفعالة للغاية لقتل الحشرات والقضاء عليها نهائياً، وسنجد أنها تتكون من مكونات طبيعية متوفرة فِيْ كل منزل، وسنشرح كيفِيْة تحضيرها من خلال النقاط التالية.

مكونات وصفة الخل

نصف كوب خل.

نصف كوب من مركز ديتول.

نصف كوب من صبغة الكلور.

ربع كوب ماء.

طريقة تحضير وصفة الخل

نحضر وعاء ونضيف الخل، ديتول، الماء، الكلور ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات وتختلط.

نحصل على رذاذ فارغ ونظيف ونملأ الخليط بالداخل.

ثم نقوم بهز البخاخ جيداً ونرشه فِيْ جميع الأماكن التي توجد بها الحشرات.

كَمْا يتم رشه على الذباب والبعوض ورائحة الوصفة طيبة ولا تسبب أي أعراض صحية غير مرغوب فِيْها مثل ضيق التنفس والحساسية.

تعمل هذه الوصفات الطبيعية على القضاء على الحشرات بشكل دائم.

من المعروف أن وجود الحشرات فِيْ المنزل من أكثر الأمور المزعجة لكل ربة منزل، ورغم ذلك يمكنك التخلص منها بسهُولة من خلال جميع الوصفات التي ذكرناها أعلاه، والجدير بالذكر أن هناك الكثير وصفات اخرى للتخلص من هذه الحشرات فقط تابعنا وستصلك كل الاخبار للتخلص من الحشرات المزعجة نهائيا.