وصفة لبان الدكر المعجزة لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات بدون عودة هترجعي شباب تانى

من المعروف أن الجلد يمكن أن يواجه العديد من المشاكل التي يكون لها تأثير سلبي على الوجه والتي تكون مزعجة أيضًا لجميع النساء، وأكبر هذه المشاكل هِيْ مشكلة التجاعيد، حيث تظهر هذه التجاعيد على الوجه نتيجة عوامل مختلفة ومختلفة، بما فِيْ ذلك الاستخدام المتكرر لمستحضرات التجميل مثل كريم الأساس وغيره، وكذلك عند استخدامنا لأدوات غير مناسبة لإزالة شعر الوجه، بما فِيْ ذلك الخيط أو الشمع، فهذه الأشياء تعمل على ظهُور التجاعيد وترهلها بشكل سريع ومبكر، فضلا عن وجود العديد من العوامل التي تتدخل فِيْ وجود التجاعيد فِيْ سن مبكرة، وكذلك قلة الاهتمام والعناية بالبشرة من بين هذه العوامل، لذلك ينصح دائما بالعناية بالوجه وتنظيفه بشكل مستمر وتجنب استخدام الأشياء غير الصحية للتخلص من شعر الوجه إحدى الوصفات التي تعمل على إزالة التجاعيد.

مكونات وصفة العلكة الذكورية والنشا لشد التجاعيد

ملعقة كبيرة من مسحوق النشاء.

ثلاث ملاعق صغيرة من العلكة.

ربع كوب صغير ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة عمل وصفة لمضغ العلكة والنشا لشد التجاعيد