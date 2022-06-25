وصفة منزلية لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات الجلدية لبشرة أكثر شباباً وجميلة

يلعب العمر دورًا مهمًا فِيْ ظهُور التجاعيد على الوجه ويسبب ترهل الجلد ويجعل الفتيات والنساء يبدون غير لائقين وكأنهن كبيرات فِيْ السن، ومن الحَلْول التي تعمل على التخلص من هذه التجاعيد هُو شد الجلد. مراكز التجميل لأن هذه المراكز باهظة الثمن بسبب استخدام أجهزة غير صحية توضع على الجسم، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية البديلة الأخرى التي لديها القدرة على شد التجاعيد الموجودة على الجلد، مثل هؤلاء الفتيات يستخدمن وصفات مختلفة.

المكونات لعمل وصفة لشد الجلد

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لشد البشرة