وصفة منزلية لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات الجلدية لبشرة أكثر شباباً وجميلة

يلعب العمر دورًا مهمًا فِيْ ظهُور التجاعيد على الوجه ويسبب ترهل الجلد ويجعل الفتيات والنساء يبدون غير لائقين وكأنهن كبيرات فِيْ السن، ومن الحَلْول التي تعمل على التخلص من هذه التجاعيد هُو شد الجلد. مراكز التجميل لأن هذه المراكز باهظة الثمن بسبب استخدام أجهزة غير صحية توضع على الجسم، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية البديلة الأخرى التي لديها القدرة على شد التجاعيد الموجودة على الجلد، مثل هؤلاء الفتيات يستخدمن وصفات مختلفة.
المكونات لعمل وصفة لشد الجلد
- ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لشد البشرة
- يجب تحضير طبق أو وعاء ووضع ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وتخلط هذه المكونات.
- بعد تقليب هذه الوصفة جيدًا والحصول على قوام كريمي لطيف شبه سائل.
بعد تحضير هذه الوصفة، نظفِيْ بشرتك جيدًا عن طريق غسلها بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم جففِيْها بالتربيت عليها.
- بعد ذلك، طبقي هذه الوصفة جيدًا على بشرتك وعلى المناطق التي تكثر فِيْها الخدين والجبين، واتركي هذه الوصفة لمدة خمس عشرة دقيقة حتى تجف.
- بعد ذلك أثناء تطبيق هذه الوصفة وتجفِيْفها عليك الالتزام بها وعدم التحدث والصمت حتى لا تتشكل التجاعيد مرة أخرى.
- بعد التأكد من أن هذه الوصفة جافة، قشرها واستمر فِيْ غسلها جيدًا بالماء والغسول المناسب.
- كرري استخدام هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع وفِيْ خمسة عشر يومًا فقط ستحصلين على بشرة ناعمة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة، ولهذا علينا استخدام تلك الوصفة السحرية التي تجعلنا نستغني عن استخدام أي استخدام آخر له لا فوائد أو نتائج.