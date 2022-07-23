وصفة منزلية معجزة لإطالة شعر الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ سينمو بدون توقف

منطقة الرموش والحواجب تبرز العيون وتجعل أي فتاة تبدو جميلة وجذابة، لأن معظم الفتيات يستخدمن مستحضرات التجميل مثل الماسكارا التي تطيل شعر الرموش بشكل كبير، لكنها تعمل على إطالتها فِيْ نفس الوقت. . يتم غسل شعر الرموش بالماء، ويختفِيْ تأثير هذه المسكرة، حيث يمكننا استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على إطالة شعر الرموش والحواجب، حيث يمكننا استخدام بعض الوصفات التي تطيل بشكل كبير هذا الشعر، حيث نقوم هل يمكننا استخدام وصفة زيت الخروع أو الوصفة الطبية للفازلين وغيرها من الوصفات الطبيعية، حيث يمكننا تجنب استخدام الاستخدامات الأخرى التي يمكننا استخدامها فِيْ المراكز التجميلية التي تستخدم الخلطات أو غيرها من الوسائل التي تسبب أضرارًا مهمة أخرى، وزيت الخروع. هُو من الزيوت التي تطيل بشكل كبير وسريع شعر الحواجب والرموش، حيث يمكننا استخدام هذا الزيت بشكل يومي لتحقيق النتيجة التي نريدها، ونعرض أدناه كيفِيْة عمل وصفة لإطالة شعر الحاجبين بشكل ملحوظ الحواجب والرموش ونقدم لكَمْ المكونات لعمل هذه الوصفة لأفضل النتائج.

مكونات لعمل وصفة إطالة رمش والحاجب

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

فرشاة لتمشيط الحواجب والرموش.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة إطالة رمش و الحاجب