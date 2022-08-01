وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق وعلاج جميع مشاكل الشعر تنعيم وترطيب الشعر  من اول استعمال 

الوصفة الهندية لتمديد الشعر بسرعة البرق، لا يزال إطالة الشعر من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها من قبل النساء والفتيات من مختلف الأعمار على مواقع التواصل الاجتماعي، كَمْا سجلته محركات البحث المختلفة، ونسبة عالية من النساء تنفق مبالغ طائلة على الشراء أكثر منتجات الشعر باهظة الثمن للحصول على النتيجة المرجوة، ولكن تبقى بعض المنتجات تجارية ولا تحقق الهدف منها، وبعضها الآخر يمكن أن يتسبب فِيْ تلف الشعر وتلفه، وذلك لعدم توافقها مع نوع الشعر الذي تستخدم من أجله هذه المنتجات، لذلك قررنا تسليط الضوء على بعض الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساهم فِيْ إطالة الشعر، وإضفاء المظهر الصحي اللامع الذي تحَلْم به كل امرأة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى عيادات أطباء الأمراض الجلدية، أو صالونات التجميل.

الوصفة الهندية لتمديد الشعر بسرعة البرق.

القرفة من جهتها تساعد على تنشيط الدورة الدموية فِيْ فروة الرأس مما يحفز نمو الشعر وتكثيفه فِيْ أقصر وقت ممكن، بينما زيت جوز الهند يرطب الشعر ويشكل طبقة عازلة لحمايته من العوامل الخارجية والجفاف مما يجعله هذه الوصفة فعالة فِيْ تطويل الشعر وتحسين مظهره.

المكونات

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كيف تستعد

سخني زيت جوز الهند فِيْ قدر فوق حمام ماري، حتى يكتسب قوامًا سائلًا.

ثم اخلطي القرفة وزيت جوز الهند جيدًا فِيْ وعاء بحجم مناسب، حتى يصبح قوامهما متجانسًا.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لتنظيفه جيدًا من أي أوساخ ملتصقة.

وزعي القناع على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع تغطية شعرك بقبعة الاستحمام.

انتظري فترة زمنية تتراوح من (30-45 دقيقة)، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة زيت الزيتون لنمو الشعر.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقتان زيت زيتون.

كيف تستعد