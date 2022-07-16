وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر نهائياً خلال اسبوع اسرع طريقة لمنع التساقط وتطويل الشعر 

مشكلة ظهُور الثقوب فِيْ فروة الرأس من الأشياء التي تجعل المرأة تشعر بالخجل أمام الأخريات، وتحتاج إلى العلاج لفترة طويلة حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة، ولهذا نقدم بعض الطرق. ووصفات علاج تساقط الشعر وإنبات الثغرات التي يعاني منها بشكل فعال من خلال ما يلي

الوصفة الهندية لعلاج تساقط الشعر نهائيا

المكونات

2 أو 3 ملاعق كبيرة من زيت النعناع (حسب سمك وطول شعرك).

القليل من الماء الدافئ.

كيف تستعد

اخلطي زيت النعناع بالماء لتخفِيْفه.

انشر القناع على شعرك وخاصة فروة رأسك مع التركيز على المناطق التي تعاني من الفراغ.

دلكي القناع لمدة 5 دقائق، ثم غطي شعرك بالغطاء.

اترك القناع لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك.

بعد ذلك، بللي شعرك بالبلسم، واتركيه على الأطراف لمدة 10 دقائق، ثم اشطفِيْه بالماء الفاتر.

ثم احرصي على تكرار هذه الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع لشعر كثيف وناعم وخالٍ من الفجوات.

وصفة الزنجبيل وزيت الزيتون لتساقط الشعر

المكونات

4 قطع من الزنجبيل الطازج.

ملعقتان زيت زيتون.

كيف تستعد

يساهم زيت الزيتون بفاعلية فِيْ علاج تساقط الشعر، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تنعيم الشعر وحمايته من التقصف والتكسر، بالإضافة إلى فعاليته فِيْ تعزيز نمو الشعر من خلال إمداده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، وله الزنجبيل مادة فعالة. دور فِيْ إطالة الشعر وإنبات الفجوة. يعتبر الجرجير سريعًا، وذلك لاحتوائه على الكثير من الفوائد التي تعمل على نمو الشعر

اطحن الزنجبيل فِيْ مطحنة كهربائية حتى يتحول إلى مسحوق.

اخلطي مسحوق الزنجبيل مع زيت الزيتون جيدًا حتى تحصلي على قناع متماسك.

اترك الزنجبيل ينقع فِيْ زيت الزيتون لبضع دقائق.

افردي القناع على شعرك بعد تقسيمه إلى أجزاء متساوية ثم غطيه بقبعة الاستحمام.

انتظري 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

استمر فِيْ عمل هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

كثير من الفتيات يعانين من تساقط الشعر والصلع ويبحثن عن وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر وجعله يكبر الفجوات، لذلك قدمنا ​​لكَمْ، من خلال الفقرات السابقة من المقال، الطرق الطبيعية التي ستساعدك على إطالة الشعر. وتسبب لهم فِيْ إحداث ثقوب بسرعة فائقة. ولا تحتوي على أي منتج كيميائي ضار بفروة الرأس، لذلك ننصحك باستخدام وصفات العلاج الطبيعي لتساقط الشعر وإنبات الثغرات.