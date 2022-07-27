وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وتقويته وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو من أول استعمال

وصفة هندية لعلاج وتقوية تساقط الشعر، يعاني الغالبية العظمى من مشكلة تساقط الشعر والصلع المبكر، وذلك لأسباب عديدة وعوامل خارجية، مما يصيب الفتاة بقلة الثقة بالنفس والعار أمام الآخرين، لذلك نستعرض لك عزيزتي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك فِيْ علاج مشكلة الصلع المبكر وتساقط الشعر، دون الحاجة إلى استخدام منتجات تجارية عالية التكلفة قد لا تكون فعالة مع بعض أنواع الشعر.

الوصفة الهندية لعلاج تساقط الشعر وتقويته

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل.

ملعقتان كبيرتان من الثوم.

كيف تستعد

نضع الثوم والزنجبيل فِيْ المطحنة الكهربائية.

قم بتشغيل المطحنة حتى يتم سحق الثوم والزنجبيل جيدًا ويصبح لهما قوام يشبه العجينة.

أضيفِيْ بضع قطرات من زيت الزيتون إلى العجينة واخلطيها جيدًا حتى تحصلي على قناع متماسك.

ابدأ بتسخين القناع قليلاً بوضعه فِيْ وعاء فِيْ الميكروويف أو فِيْ حمام مائي حتى يتحول القناع إلى اللون البني الذهبي.

انتظري حتى يبرد القناع قليلًا ثم مرريه على شعرك مع التركيز على الجذور والأطراف.

اتركي القناع على الشعر لمدة 60 دقيقة مع تغطية الشعر بالغطاء.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو (لإزالة رائحة الثوم).

ضعي القليل من البلسم على شعرك لمدة 10 دقائق، ثم اشطفِيْه بالماء البارد لترطيب شعرك.

تأكد من تكرار هذه الوصفة مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة زيت الزيتون لعلاج تساقط الشعر وتقويته

ملعقة قرفة مطحونة.

ملعقة عسل أبيض.

كوب زيت زيتون.

كيف تستعد