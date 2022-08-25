وصفته بحبيبها.. دانييلا رحمة تروي قِصَّة مشابهة لما حدث مع ناصيف زيتون

عاد الحديث عَنّْ قِصَّة الحب التي جمعت بين الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون، بعد القِصَّة التي روتها لأول مرة فِيْ آخر ظهُور تلفزيوني لها.

خلال الاجتماع؛ قالت رحمة إن لديها حاسة سادسة تجعلها تتنبأ بحدوث بعض الأشياء فِيْ الحياة، من خلال الأحلام التي تراها فِيْ أحلامها.

من بين الأشياء التي حلمت بها. رأت الشخص الذي تحبه ورفضت الكشف عَنّْ هُويتها، خلال رحلاتها، عَنّْ شيء لم تكشفه فِيْ المنام، وبعد الاستيقاظ اتصلت به وحذرته، لكنه مع ذلك سقط وأصيب.

ربط الجمهُور هذه القِصَّة، وقِصَّة مماثلة رواها الفنان ناصيف زيتون خلال مقابلة إذاعية سابقة، روى فِيْها أنه خلال رحلاته مع صديق، تعرض لسقوط شديد أثناء السباق معه، وكاد أن يصاب. على جانب وجهه بعد التعثر فِيْ حذائه.

ونشرت صفحة على إنستغرام اسمها ناصيف زيتون مقابلة مع الثنائي وهما يرويان قصتهما بأحداث متشابهة للغاية وعلقا “علاقة ناصيف ودانييلا”.

كَمْا تم بث الفِيْديو على صفحات أخرى مهتمة بالمشاهِيْر عبر انستجرام، وسط تعليقات العديد من المتابعين، مشيرين إلَّى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فِيْها مناقشة وجود علاقة بين ناصيف ودانييلا، متسائلين ما هُو ديون لها. قضيه. تبقى سرية وغير معلن عَنّْها، خاصة مع تلميحات تؤكد علاقة الحب بينهما.

وعلى الرغم من تعليق أحد المتابعين على أن هذه العلاقة لا تزال سرية، إلا أن نية الثنائي أن تظل الأضواء عليهما، لأنه إذا تم الإعلان عَنّْ هذه العلاقة رسميًا، فإن التركيز عليها سينخفض.

وكتبت المتابعة على انستجرام “هم الآن فِيْ مرحلة إصلاح وضعهم المالي. إذا أصبحوا مرتبطين علنًا، فإن الضوء سيختفِيْ عليهم وسيقول المعجبون لما يسيرون فِيْ الخفاء أفضل. ” مثيرة للقلق “.

جدير بالذكر أن خبر علاقة النجمين بدأ قبل نحو عامين، بعد دعوة دانييلا رحمة إلَّى برنامج “ذهبنا إلينا” الذي يقدمه الوسيط اللبناني هشام حداد.

وسأل هشام خلال الحلقة دانييلا رحمة سؤالاً مباشراً قالت فِيْه “هل تعلمتك باللهجة السورية نتاج علاقة حب مع شاب سوري” وأضاف هشام “ما عَنّْدي إجابة، هذا يعَنّْي ماذا”.