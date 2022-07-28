وصفتي الجبارة والفعالة برشة واحدة تخلصي من النمل والحشرات نهائياً بدون عودة

الحشرات المنزلية مثل الصراصير والبق والذباب تزعج الكثير من النساء لأنها ضارة وتسبب الأذى، لكن النمل من أكثر الحشرات ضرراً على الرغم من صغر حجمه، وللنمل أنواع عديدة كالنمل الأبيض، وهذا النوع خطير. لأنه يعمل. أكل الخشب والجدران والجدران وكذلك النمل السريع والنمل الأسود. العناية الجيدة بتنظيف المنزل لأنه إذا كان هناك فتات أو بقايا طعام فِيْ أي مكان فِيْ المنزل سواء على الأرضيات أو على الطاولة أو على سطح الموقد، سوف يجتمع النمل بسرعة لأن النمل يجمع طعامه فِيْ الصيف لتخزينه فِيْ الشتاء، كَمْا أن النمل يسبب ضرراً وتلفاً لجسم الإنسان لأنه يسبب لدغات ولسعات على الجلد وبالتالي يعمل على الانتفاخ والالتهابات والحساسية. وخاصة النمل الناري.

مكونات الخليط للتخلص من النمل.

نصف كوب من خل التفاح

ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الليمون

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز. ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

نصف كوب كبير من الخل الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر

كوبين كبيرين من الماء الدافئ

¼ كوب مبيض صغير الحجم

طريقة عمل خليط للتخلص من النمل