وصفها بأنها “نفسية محمضة”.. ميريام فارس ترد على فارس كرم

ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على زميلها الفنان فارس كرم، بعد أن وصفها بـ “الحامض النفسي”، معلّقة على تصريحها حول نشر صورتها بحجم أصغر من صورتها عَنّْد إعلان حفلها الغنائي الذي كان من المقرر فِيْ جدة.

قال فارس “سمعت ما قاله ولا يمكنني الرد على هذا المستوى. لدي فكرة عَنّْه أنه شخص محترم، وفوجئت بالقِصَّة التي حدثت، والقِصَّة كلها صورة كبيرة. وصورة صغيرة عيب “.

وأضاف النجم اللبناني، فِيْ تصريحات لـ “المطلع بالعربية” “لم أتوقع ما قاله، لأن فكرتي عَنّْه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل، هل علم فارس أنني اختار له كوني معي فِيْ الحفلة وسط مجموعة الفنانين التي أريتني إياها، ولأنه يعلم أنني بكيت أكثر من غيره، بدلاً من أن يشكرني، يقول هذا، لن أرد على هذا المستوى “.

وعلقت ميريام فارس مؤخرًا “فارس أفضل ما فِيْ الشباب، وأنا أحبه كثيرًا. قد أكون مستاءة من حجم الصورة، لكن فِيْ النهاية لم أقرر أنا ولا فارس شركة هِيْ التي أقامت الحفلة و فِيْ قسم الترفِيْه، قرروا حجم الصورة، وليس نحن.

لكن فارس كرم رد على تصريحه “لا أريد إجابة على النفس المحمّضة. هذه هِيْ النفس الحمضية”.

وأضاف “كل فنان يصدر أغنية تشبهه. للأسف لا تعرف ما إذا كانت الأغنية ناجحة أم لا، خاصة وأن أغاني اليوم مرتبة حسب نسبة المشاهدين”.

من ناحية أخرى؛ أطلقت الفنانة اللبنانية، تحدي الرقص بأغنيتها الجديدة “قضاء عَنّْباسات”، خلال حفلها الغنائي فِيْ موسم “Gamers” فِيْ المملكة العربية السعودية.

وكان “فارس” قد طرح أغنية “قضاء الأنباطسات” قبل نحو أسبوع وحققت قرابة ستة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

خلال حفل موسم “Gamers”، ظهر النجم اللبناني على خشبة المسرح وقال للجمهُور “Box up and box down، and the hands are down… Wow… بالمناسبة، هذا يعَنّْي أن 15000 من أبناء آدم قاموا بالتحدي.، يحظر على أي شخص العمل على Tik Tok غدًا .. Hun و Ups.

كَمْا أضاءت ميريام فارس الحفل بمجموعة متنوعة من أشهر أغانيها، والتي غناها الجمهُور بشكل خاص، منها “هذا الحلو يا شعبي، مكان وين، دق الطبول، من عيني” وغيرها الكثير.

يشار إلَّى أن الأغنية الجديدة التي قدمتها الفنانة “قضاء الأنباسات” من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع هاني ربيعة، وتم تصويرها فِيْ برلين، وظهرت فِيْها بإطلالة عصرية وأداء. فِيْ المقطع هِيْ رقِصَّة من تصميمك الخاص.