وصلة رقص بين خالد علامة ووالدته على أنغام أغنية “استمارة 6”

وثق خالد علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، رقِصَّة عفوية اجتمع بها مع والدته مصممة المجوهرات جيهان، على إيقاع أغنية والده الجديدة، “فورم 6″، من تأليف نادر العبد الله، وألحان محمود العبد الله. خيامي توزيع توما.

وعانق خالد والدته أثناء رقص الأغنية، مع تعبيرات فرح وسعادة وابتسامة على وجه والدته “جيهان”، وانتهت رقِصَّة الأغنية الحماسية وسط تصفِيْق وتشجيع من الجمهُور لمواصلة الرقص.

اختارت جيهان علامة إطلالة صيفِيْة بسيطة، حيث كانت ترتدي قميصًا أبيض وبنطلونًا بنيًا، فِيْما اختار ابنها الأسود ليرتديها معها، مع ملابس رياضية وأحذية بيضاء.

كَمْا شارك الفنان راغب علامة، مقطع الفِيْديو عبر خاصية “الأستوري” على إنستجرام، كَمْا نشر خالد بعض الصور التي جمعها مع والدته “جيهان” عبر نفس الميزة.

وكان خالد قد أثار ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دفاعه عَنّْ والده ودعمه له، إثر حملة أطلقها بعض المتابعين على موقع تويتر، بهدف مقاطعة حضور مارك للغناء، ومنعه من الغناء فِيْ لبنان. لتصريحاته العدوانية حول السياسيين اللبنانيين وفسادهم، وكذلك المبالغة فِيْ وصف الوضع المأساوي فِيْ لبنان كَمْا يقولون.

أطلقت علامة الابن عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” نددت فِيْها بالحملة ضد والده. وكتب لماذا أرادوا مقاطعة حفل الراغب لأنه قال إن القادة فجرونا وطردونا وأفقروا شعبنا وجوعوا شعبنا ودمروا اقتصادنا كَمْا هُو.

وتابع “بالتأكيد ما تمثله وما تمثلني وما يمثله لي اللبنانيون الأصيلون بحب وطنهم وشعبهم .. بل إن الفاسدين واللصوص يمثلونني كعدو يتبع قادة الفشل. . “

يواصل راغب علامة حصد ثمار نجاح أغنية “Form 6” التي وصلت إلَّى 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب، بعد أسبوعين من إطلاقها.

وأحيت الفنانة اللبنانية حفلاً غنائياً فِيْ “مهرجان الفحيص” فِيْ الأردن، فِيْ دورته الثلاثين، وسط جمهُور كبير.

دخلت “علامة” مرحلة الحفل على أنغام أغنيتها “أنا اسمك حبيب”، قبل أن تثير حماس الجمهُور بأغنيتها الشهِيْرة “فرصة الدنيا”.