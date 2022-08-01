وصلت سيارة الدفع الرباعي الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niv 4X4 تعرف على كل ما يخص السيارة وسعر السيارة فى السوق السعودي

لادا نيف 2022 سيارة لادا نيف 4X4 تعد Lada Niva واحدة من أحدث السيارات الجديدة لعام 2022، حيث تستعد شركة AvtoVAZ، وهِيْ شركة روسية، للإعلان عن سيارة Lada Niva الجديدة لعام 2022 فِيْ السوق السعودي، حيث ينتظر السوق السعودي إعلان AvtoVAZ عن الإطلاق. . من Lada Niva 2022 حيث تميزت هذه السيارة بالدفع الرباعي، والشركة المصنعة لها أطلقت عليها اسم Lada niva Vision 4 × 4، أطلق عليها المصريون الوحش الروسي.

لادا نيف 2022 سيارة لادا نيف 4X4

مواصفات السيارة Lada Niva 2022 – Lada Niva 2022 4X4

لادا نيفا 2022 هِيْ سيارة تتخذ شكلاً حديثًا فِيْ عالم السيارات، وهِيْ سيارة رياضية لها استخدامات عديدة، حيث تتميز بأنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

لديه رؤية لادا 4X4 جديدة مع فتحة سقف بانورامية.

كَمْا أن لديها محرك 1600 سي سي بقوة 114 حصان، كَمْا أن لديها ناقل حركة يدوي.

يتميز الإصدار الثاني من السيارة بالدفع الرباعي.

وهِيْ النسخة الثانية منها، وساعة المحرك 2000 سي سي، وقوتها 168 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيكي بست ساعات.

مكابح السيارة تعمل LADA NIVA 2022

Vision 4×4 نظرًا لأنه يحتوي على نظام حقن إلكتروني ويتجنب الحجب لأنه ABS.

عجلات السيارة

عجلات السيارة مصنوعة من البلاستيك غير القابل للكسر، فهِيْ متينة.

حجم العجلة 15 بوصة

نظام الترفِيْه داخل السيارة، متوافق مع Apple CarPlay و Android Auto.

يوجد نظام بلوتوث واتصال واي فاي.

يحتوي على شاحن هاتف لاسلكي.

لديها مخرج USB و AUX.

زر الإشعال ليس له مفتاح.

عيوب لادا نيفا 2022

واحدة من العيوب الواضحة لادا نيفا 2022 أن لها بابان فقط وليس أربعة.

أن لها بابان فقط وليس أربعة. الجزء الداخلي للسيارة ضيق وخاصة فِيْ المقاعد الخلفِيْة.

ناقل الحركة يدوي من الدرجة الأولى.

محرك السيارة بطيء من الفئة الأولى ويعتبر سيارة دفع رباعي وليست سيدان.

صندوق السيارة ضيق جدا لذا فهُو محدود.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

سعر السيارة تنافسي، لأنها شابة ومألوفة فِيْ نفس الوقت.

لها سقف بانورامي.

4 * 4 دعم الدفع الرباعي

مكيف الهُواء فِيْ السيارة سهل التشغيل والتحكَمْ.

سعر لادا نيفا 2022 فِيْ السوق السعودي

بداية سعر لادا نيفا 2022 وفِيْ السوق السعودي من 34 ألف ريال إلى 36 ألف ريال.