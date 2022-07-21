وصول أكثر من 140 ألف حاج إلى المدينة المنورة

ووصل أمس، 15818 حاجا من مختلف الجنسيات إلى المدينة المنورة، فيما بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا بعد أداء فريضة الحج 140945 حاجا.

استقبال الحجاج ومغادرتهم

أشارت إحصائيات وزارة الحج والعمرة حول تنقلات الحجاج الوافدين والمغادرين بالمدينة المنورة إلى أن مركز هجرة المدينة المنورة استقبل 130658 حاجاً وصلوا برا بالحافلات بعد أداء مناسك الحج، فيما استقبل الحجاج 7384 حاجاً، بينما جاء 2823 حاجاً. إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين.

التجمع البري والبحري

وأظهرت الإحصاءات أن 16016 حاجا غادروا المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ومركز التحكم في برك السباحة ومركز حجاج البر. وبقي 69081 حاجا أمس.