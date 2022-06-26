وصول أكثر من 266 ألف حاج إلى المدينة المنورة

أظهرت إحصائيات وزارة الحج والعمرة عن حركة استقبال ومغادرة الحجاج بالمدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 266824 حاجاً من مختلف الجنسيات وصلوا عن طريق المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة الحج. . هذا العام.

وصول ضيوف الرحمن

وأظهرت الإحصائيات أن 215،580 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج حتى يوم أمس، فيما استقبل مركز الهجرة البرية 17774 حاجاً، إضافة إلى عدد المعتمرين المقيمين بالمدينة المنورة من حيث عدد المعتمرين. يشار إلى أن حجاج بنغلادش هم الأكبر أمس في المدينة المنورة بعدد 12627 حاجا، ونيجيريا بـ9452 حاجا، والهند بـ8857 حاجا، و 7174 حاجا من إندونيسيا، ثم من العراق بـ6661 حاجا.

وأشار إلى أن 171606 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين أقاموا في المدينة المنورة أمس 95194 حاجا من مختلف الجنسيات.

تثمين مساكن الحجاج

وأظهرت إحصاءات من وزارة الحج ووكالة العمرة لشؤون الزيارة أنه تم إجراء 448 زيارة لتقييم منازل الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، فيما بلغ إجمالي عدد الزيارات المنزلية التي تمت منذ ذلك الحين 1050 زيارة. بداية الموسم، حيث بلغ عدد المعتمرين الذين تم إرشادهم في أماكن الخدمة المختلفة 588 حاجًا، بالإضافة إلى القيام بـ 27 زيارة للتحقق من الحالة الصحية للحجاج الذين ينامون في المستشفيات خلال الموسم السابق للحج، وإجراء 161 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمة لحجاج بيت الله الحرام في مختلف مجالات الرعاية.

تسخر الجهات المختصة بالمدينة المنورة طاقاتها وكوادرها الميدانية على مدار 24 ساعة لمواكبة وصول الحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ومركز الهجرة لاستقبال الحجاج وعمل تتبع جماعي لسير العمل للحجاج. إلى مكة لأداء فريضة الحج هذا العام.