وصول أكثر من 282 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس

كشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة عن حركة القدوم والمغادرة للحجاج بالمدينة المنورة، عن وصول 282523 حاجاً من مختلف الجنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية، إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج هذا العام.

وصول الحجاج

أظهرت الإحصائيات أن 227.420 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ أن استقبل أولى رحلات الحج هذا العام، فيما استقبل مركز الهجرة البرية 43.276 حاجاً، إضافة إلى عدد المعتمرين المقيمين بالمدينة المنورة من حيث جنسياتهم. . مشيرة إلى أن حجاج بنغلادش هم الأكبر أمس، بلغ عدد حجاج المدينة المنورة 13041 حاجا، وعدد حجاج نيجيريا 9883 حاجا، وحجاج الهند 8676 حاجا، وحجاج إيران 6330، ثم حجاجا من باكستان بعدد 6023 حاجا.

واشار الى ان 190956 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الايام الماضية في طريقهم الى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة فيما بلغ اجمالي عدد الحجاج الذين اقاموا بالمدينة المنورة امس 91542 حاجا من مختلف الجنسيات.

463 زيارة

أظهرت إحصاءات من وزارة الحج ووكالة العمرة لشؤون الزيارة أنه تم تنفيذ 463 زيارة لتقييم منازل الحجاج بالمدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، فيما بلغ إجمالي حالات التجميع للسكن التي تم تنفيذها 1128 عملية. منذ ذلك الحين. بداية الموسم، فيما بلغ عدد المعتمرين الذين تم إرشادهم في 624 نقطة اهتمام مختلفة للحجاج، بالإضافة إلى القيام بـ 29 زيارة للتحقق من الحالة الصحية للحجاج المقبولين بالمستشفيات خلال الموسم السابق للحج، و القيام بـ 164 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمة لحجاج بيت الله الحرام في مختلف مجالات الرعاية.